بڈگام:آج اختتامی روز، ڈویژنل کمشنر، کشمیر پانڈورنگ کے پول (P.K Pole) نے بڈگام بلاک میں پنچایت حلقہ مامتھ میں B2V4 پروگرام میں شرکت کی اور مقامی اجتماع سے خطاب کیا۔ Back to Village Phase- IV Programme Concludes At All 296 Panchayats In Central Kashmirs Budgam District

اپنے خطاب کے دوران ڈویژنل کمشنر پی کے پولے نے کہا کہ مامتھ گاؤں کے متصل جو رنگ روڈ پروجیکٹ بن رہا ہے، مستقبل قریب میں اس سے یہاں بہت زیادہ سماجی و اقتصادی ترقی دیکھنے کو ملے گی۔

بڈگام ضلع کی تمام 296 پنچایتوں میں B2V4 پروگرام اختتام پذیر

انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی آمدورفت کے لئے رنگ روڈ سے گزرنے کے بعد نہ صرف بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولت اور کنیکٹیویٹی ہوگی بلکہ اس علاقے کو نیو بائی پاس پروجیکٹ کے ذریعہ ایئرپورٹ روڈ ہمہامہ سے بھی جوڑا جائے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ مہتواکانکشی B2V4 پروگرام کے ذریعہ انتظامیہ ترقیاتی عمل اور زمین پر فلاحی اسکیموں کے نفاذ کے بارے میں براہ راست رائے دینے کے لیے لوگوں کو ان کی دہلیز پر پہنچاتی ہے۔

انہوں نے متعلقہ افراد کو مامتھ میں کھیل کے میدان کی ترقی کے لے موزون زمین کی نشاندہی کرنے، ڈبلیو ایس ایس کے تکنیکی مسئلے کو حل کرنے اور پنچایت حلقہ میں ترجیحی بنیادوں پر سیمنٹ یا اسٹیل کے کھمبوں کو لکڑی کے کھمبوں کی جگہ لگانے کی ہدایت کی گئی۔

یہ بھی پڑھیں:Fiction Writers Guild Meet in Srinagar: سرینگر میں فکشن رائٹرس گلڈ کی 238 ویں نشست منعقد

ڈپٹی کمشنر بڈگام ایس ایف حامد، ڈائریکٹر یو ایل بی متھورا معصوم اور دیگر سینئر افسران نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے "نشہ مکت بھارت ابھیان" کے تحت منشیات کے خلاف عہد لیا۔ دریں اثنا، تمام پنچایتوں کے دورہ کرنے والے افسران نے مقامی لوگوں اور پی آر آئز کے مسائل اور خدشات کو تفصیل کے ساتھ سنا۔ وہی پروگرام کے دوران، وزٹنگ آفیسرز نے بزرگ شہریوں کے کلبوں میں تفریحی اشیاء، دودھ پلانے والی ماؤں کو بیبی کٹس، لینڈ پاس بکس اور مستحقین میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کئے۔

دیگر سینئر افسران میں جنہوں نے B2V4 پروگراموں میں بطور وزٹنگ آفیسر شرکت کی، پرنسپل سکریٹری H&UD، دھیرج گپتا، پرنسپل چیف کنزرویٹر فاریسٹ، موہت گیرا، کمشنر سکریٹری عوامی شکایات، ریحانہ بتول، ایڈمنسٹریٹو سکریٹری، ایگریکلچرل پروڈکشن، شبنم کمیلی، VC SDA، حارث ہنڈو، سپیشل سیکرٹری عبدالرشید فیاض، ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری، پورنیما متل، ڈی سی ایکسائز تبسم کاملی، ڈپٹی سیکرٹری ہوم اور سید یاسر فاروق بھی شامل تھے۔ Back to Village Phase- IV Programme Concludes At All 296 Panchayats In Central Kashmirs Budgam District