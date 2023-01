ترال میں برفباری کی پیشنگوئی کے بعد انتظامیہ متحرک

ترال: جنوبی کشمیر کے ترال سب ضلع میں بھی امکانی برفباری کے پیش نظر انتظامیہ پوری طرح تیار ہے۔مشینری کے ساتھ ساتھ ملازمین کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ متوقع برفباری کے دوران عوام کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جبکہ عوامی سہولیات کے لئے کنٹرول روم بھی قایم کیا گیا ہے۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ترال کے ایڈشنل ڈپٹی کمشنر شبیر احمد رینہ نے بتایا کہ اگرچہ رواں موسم میں ابھی تک شدید برفباری نہیں ہوئی ہے۔ تاہم اب جبکہ محکمہ موسمیات نے کل سے بالائی علاقوں میں درمیانہ سے بھاری برفباری کی پیشن گوئی کی ہے ۔

ترال میں انتظامیہ اس حوالے سے متحرک ہے جبکہ برف صاف کرنے والی مشینوں کو تیار رکھا گیا ہے۔متعلقہ ملازمین کو بھی آن ڈیوٹی رہنے کو کہا گیا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ برفباری کی صورت میں سب سے پہلی ترجیح سڑکوں سے برف صاف کرنا ہوتی ہے۔اس کے لئے تمام تر ممکنہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں بلکہ عوامی سہولیات کے لئے ایک کنٹرول روم قاہم کیا گیا ہے جہاں لوگ ضرورت پڑنے پر کال کر سکتے ہیں۔

انھوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کی نوٹس میں کوئی بھی مسلہ لانا چاہتے ہوں تو لائیں ہم۔انکی خدمت کے لئے تیار ہیں ۔

واضح رہے کہ کشمیر وادی میں محکمہ موسمیات نے کل سے برفباری کی پیشن گوئی کی ہے۔امید کی جارہی ہے کہ برف باری ہوگی کیونکہ اب تک زیادہ برفباری نہ ہونے سے کسان طبقہ فکر و تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے۔