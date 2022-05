شملہ: وزیر اعظم نریندر مودی کا دیو بھومی ہماچل پردیش سے تعلق بہت خاص ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکز میں بی جے پی حکومت کے 8 سال مکمل ہونے پر خصوصی پروگرام کے لیے ہماچل پردیش کا انتخاب کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 27 اپریل 2017 کو شملہ میں اپنے دوسرے دورے میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، ریاست سے متعلق اپنی بہت سی یادیں شیئر کیں۔ پی ایم مودی نے انکشاف کیا کہ جب بھارت رتن اور ملک کے سابق وزیر اعظم آنجہانی اٹل بہاری واجپئی نے 1999 میں شملہ میں ریلی سے خطاب کیا تھا تو وہ تنظیم کے کارکن کے طور پر ریلی میں آئے تھے۔ انہوں نے کافی ہاؤس شملہ کا بھی ذکر کیا۔ بعد ازاں شملہ کے اپنے ایک اور دورے میں انہوں نے انڈین کافی ہاؤس میں کافی بھی پی From Pandit Jawaharlal Nehru to Prime Minister Modi, Indian coffee arrives in Shimla۔

ویڈیو دیکھیے۔

درحقیقت، 27 اپریل 2017 کو جب پی ایم نریندر مودی ایک ریلی سے خطاب کرنے کے لیے یہاں پہنچے تو انھوں نے انڈین کافی ہاؤس میں صحافیوں کے ساتھ یادیں بھی شیئر کیں۔ اس کے بعد دسمبر 2017 میں وزیر اعلی جئے رام ٹھاکر کی تقریب حلف برداری کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے کو روکا اور یہاں کافی کا لطف اٹھایا۔

سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو ۔۔۔۔

1957 میں انڈین کافی ہاؤس کی تشکیل: شملہ کا مشہور انڈین کافی ہاؤس، جو 1957 میں قائم ہوا، پورے ملک میں کافی کے منفرد ذائقے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسے شملہ میں سیاسی مباحثوں کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ دن بھر کافی کے گھونٹ پینے سے یہاں حکومتیں بنتی ہیں اور کئی بار حکومت گر جاتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں جب وزیر اعظم نریندر مودی ہماچل بی جے پی کے انچارج تھے، وہ یہاں ہر روز کافی کا ایک گھونٹ پی کر تنظیم کو مضبوط کرنے کا کام کرتے تھے۔

مودی کافی پیتے ہوئے۔۔

انڈین کافی ہاؤس کے مینیجر کیا کہتے ہیں: انڈین کافی ہاؤس کے منیجر آتمارام کا کہنا ہے کہ نریندر مودی بھی یہاں ایک عام گاہک کی طرح روزانہ آتے تھے لیکن شاید کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ نریندر مودی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ ملک. انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستانی کافی ہاؤس کے لیے فخر اور خوشی کی بات ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دل میں آج بھی اس جگہ کی یادیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لیڈر ایل کے اڈوانی نے بھی یہاں کی مشہور کافی کا مزہ چکھا ہے۔

Indian Coffee House Shimla

ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو دہلی کے انڈین کافی ہاؤس میں کافی پیتے رہے ہیں۔ کافی ہاؤس کے قیام کے وقت بھی سابق وزیراعظم آنجہانی جواہر لعل نہرو نے یہاں کافی پی تھی۔ اس کے علاوہ شملہ بالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی فنکار شملہ پہنچتا ہے تو ہندوستانی کافی ہاؤس کی مشہور کافی کا مزہ چکھنا نہیں بھولتا۔

وزیر اعظم کا ٹویٹ

شملہ میں انڈین کافی ہاؤس کے منیجر نے بتایا کہ سال 1957 میں اتراکھنڈ کے شیام نیگی اور اے کے۔ نیئر نے کافی ہاؤس کی بنیاد رکھی۔ تاریخی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے انڈین کافی ہاؤس میں کام کرنے والے ویٹر روایتی وردی میں نظر آتے ہیں۔ 1957 سے لے کر اب تک کافی ہاؤس کے ڈھانچے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔

مزید پڑھیں:

مقامی شہری کیا کہتے ہیں: ایک مقامی شہری شیام لال شرما گزشتہ 40 سالوں سے انڈین کافی ہاؤس آ رہے ہیں۔ شیام لال کہتے ہیں کہ یہاں ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں اور کافی پیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوست کئی موضوعات پر آپس میں بحث بھی کرتے ہیں۔ ایک اور مقامی شہری روپ سنگھ ورما نے بتایا کہ وہ گزشتہ 50 سال سے کافی ہاؤس میں آتے ہیں اور یہاں آکر کافی پیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کافی ہاؤس میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور کافی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شملہ کافی ہاؤس کے قیام میں ان کا ہاتھ تھا۔ جواہر لعل نہرو کے تعاون کو بھی یاد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہماچل کے انچارج نریندر مودی کے کافی ہاؤس میں گزرے لمحات کو بھی شیئر کیا۔

کئی مشہور شخصیات اس کافی کے مداح ہیں: آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور ایل کے ایڈوانی سمیت کئی فلمی ستاروں نے اس انڈین کافی ہاؤس میں کافی کا لطف اٹھایا ہے۔ یہ سیاحوں کی پسندیدہ جگہ بھی ہے۔ شہر کے لوگوں یا قائدین کو بہت سے مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔