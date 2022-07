ہریانہ: آپ نے اکثر ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹینڈ کے عوامی بیت الخلاء میں تالے لٹکے ہوئے دیکھے ہوں گے جس کے لیے آپ سسٹم کو کوسنے کے سوا کچھ نہیں کرتے، لیکن ریواڑی کی ایک خاتون نے ایسا ہونے پر دو اسٹیشن ماسٹروں کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے۔ Woman Lodged an FIR Against the Railway Station Master

معاملہ پیر کی شام کا ہے، جب دہلی پچھم وہار کی ایک خاتون مسافر ریواڑی ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں بیٹھی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ خاتون انتظار گاہ میں بنائے گئے بیت الخلا کو استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن وہاں ایک تالا لگا ہوا تھا، اس کے بعد خاتون نے اس کی شکایت اسٹیشن ماسٹر سے کی، موقع پر ایک اور اسٹیشن ماسٹر رام اوتار بھی بیٹھے تھے۔ خاتون نے اسٹیشن ماسٹر ونے سے ٹوائلٹ کی چابی مانگی۔ متاثرہ کا الزام ہے کہ دونوں اسٹیشن ماسٹروں نے یہ کہہ کر چابی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خواتین بیت الخلا کو گندا کر رہی ہیں۔

چابی کو لے کر خاتون اور اسٹیشن ماسٹر کے درمیان تنازعہ بھی ہوا۔ خاتون کے مطابق جب اس نے اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ پبلک ٹوائلٹ کو اس طرح بند نہیں کیا جا سکتا تو دونوں نے ریواڑی میں خاتون مسافر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس کے بعد خاتون نے دونوں کے خلاف جی آر پی تھانے میں شکایت درج کرائی۔ جی آر پی نے دونوں اسٹیشن ماسٹروں کے خلاف دفعہ 354، 506، 509 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ دونوں اسٹیشن ماسٹروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جی آر پی نے معاملے کی جانچ شروع کردی ہے۔

اس حوالے سے جی آر پی اسٹیشن انچارج بھوپیندر سنگھ نے بتایا کہ خاتون نے تحریری شکایت دی ہے کہ جب اس نے اسٹیشن ماسٹر ونے شرما اور رام اوتار سے بیت الخلا کی چابی مانگی تو انہوں نے انہیں دھکا دیا، گالی دی، اس کے ساتھ ہی دونوں نے خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ خاتون کی شکایت پر دونوں ملزمان کے خلاف دفعہ 354، 506، 509 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ معاملے کی تحقیقات کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔