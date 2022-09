احمدآباد: خوشنما ایجیوکیشن چیریٹیبل ٹرسٹ کے رکن سید مطیع الحبیب غوثی نے کہا کہ آج کا سمینار بہت ہی بہترین رہا۔ اس سیمینار میں انہوں نے حضرت شاہ وجیہہ الدین رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے اپنا ادبی مقالہ پیش کیا۔ لوگ اولیاء ہند کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ایسے می‍ں میرا پیغام ہے کہ ولی کے دامن سے جڑنے کے لئے ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ Seminar On Intellectual Scholars And Sufi In Ahmedabad

علمی وادبی شخصیات پرسیمینار کا اہتمام

وہیں پروفیسر عزیزاللہ شیرانی نے کہا کہ اس سیمینار میں گجرات کے علما و ادبا پر مختلف حضرات نے مقالات پڑھیں۔ ان میں شاہ وجیہہ الدین، وارث علوی، محمد علوی پروفیسر محی الدین بمبے والا، اور دیگر شخصیات پر مقالات پڑھے گئے ۔ان کے تعلق سے بیش قیمتی معلومات فراہم کی گئی ۔Seminar On Intellectual Scholars And Sufi In Ahmedabad