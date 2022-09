احمدآباد: گجرات کے احمدآباد سے گاندھی نگر جاتے وقت ایک ایمبولنس کو راستہ دینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا قافلہ کچھ دیر کے لیے روکا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی گجرات یونٹ کے میڈیا سیل کی طرف سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے قافلے میں دو ایس یو وی ہیں، جو احمد آباد-گاندھی نگر روڈ پر ایک ایمبولینس کو راستہ دینے کے لیے آہستہ آہستہ بائیں طرف مڑ رہی تھیں۔ PM Modis convoy stops to give way to ambulance

مودی آج دوپہر میں احمد آباد میں دوردرشن کیندر کے پاس اپنی عوامی میٹنگ ختم کرنے کے بعد گاندھی نگر راج بھون جا رہے تھے۔ بی جے پی کی گجرات یونٹ نے ایک بیان میں کہا، 'وزیراعظم مودی کا قافلہ احمد آباد سے گاندھی نگر جاتے ہوئے ایک ایمبولینس کو راستہ دینے کے لیے رک گیا'۔ گجرات کے اپنے دورے کے دوسرے دن، وزیر اعظم مودی نے جمعہ کو تھلتیج اور وسترال کے درمیان احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا اور اس میں سفر بھی کیا۔ PM Modi Stops His Convoy For Giving way to Ambulance

وزیر اعظم نے میٹرو ٹرین کے ایسٹ ویسٹ کوریڈور پر کالوپور اسٹیشن پر پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ قبل ازیں، وزیر اعظم نے گاندھی نگر ریلوے اسٹیشن پر ممبئی اور احمد آباد کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی۔ مودی شام کو ضلع بناسکانٹھا کا دورہ کر کے ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور مشہور امباجی مندر میں آرتی کریں گے۔

