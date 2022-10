احمدآباد:مائنارٹی کوآرڈینیشن کمیٹی گجرات کے کنوینر مجاہد نفیس نے کہاکہ گجرات میں گزشتہ کئی برسوں سے مائنارٹی کوآرڈینیشن کمیٹی مسلمانوں کے مسائل پر کام کر رہی ہے اور ان کے حقوق کے لئے لڑ رہی ہے۔Minority Ratan Award For Mehboob Rahman Qadri In Ahmedabad In Gujrat

انہوں نے کہاکہ ہم نے آج کانفرنس میں دس افراد کو مائنارٹی کوآرڈینیشن کمیٹی کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا ۔اس کے ساتھ ہی ہم نے مائنارٹی رتن ایوارڈ 2022 سے امریلی کے محبوب رحمان قادری کو نوازا گیا

مائنارٹی کوآرڈینیشن کمیٹی گجرات کے کنوینر مجاہد نفیس کے مطابق اقلیتوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے لئے جائز طریقے سے مہم چلائی جارہی ہے ۔ہمیإ امید ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔

ماننوریٹی رتن ایوارڈ یافتہ محبوب رحمان قادری نے کہا کہ کہ میری ان تھک محنت اور عوام کے لئے کی گئی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس کے لئے میں کافی خوش ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ۔آنے والے دنوں میں بھی میں عوام کے حقوق اور اس کے مسائل پر کام کرتا رہوں گا.