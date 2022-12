احمدآباد: ہندوستان میں بھی کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں.اس دوران احمدآباد میں بھی کورونا وائرس کی ممکنہ لہر کو لے کر متعلقہ ادارے حرکت میں آ گئے ہیں.تمام اسکولوں میں طلبا کو ماسک پہننے اور پرانی ایس او پی پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے.Masks And Social Distance Mandatory For School Students In Gujarat

درین اثناء احمدآباد ضلع کے اسکولوں میں ماسک کو لازمی قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ عوامی مقامات پر بھی ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے.احمدآباد کے ڈی ای او نے اسکولوں کو سخت ہدایت جاری کی ہے. ریاست کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں طلبا سے ماسک پہننے کو کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں نے اس بات پر بھی توجہ دینے کو کہا ہے کہ ہجوم میں اکھٹا نہ ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو اسکولوں میں کوئی بڑا پروگرام نہ کریں.

اس کے ساتھ ہی گجرات کے 32 ہزار نجی اسکول کووڈ گائیڈ لائن پر عمل کریں گے. اس سلسلے میں ریاستی محکمہ تعلیم نے ضلع سطح پر ہدایت دی ہے ساتھ ہی ضلع ایجوکیشن آفیسر گائیڈ لائن پر عمل درآمد کے لئے سرکولر جاری کریں گے. جس کی وجہ سے اب ماسک، سینیٹائزر اور سوشل ڈیسٹنسنگ (سماجی فاصلہ)پر عمل کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں احمدآباد شہر پرائمری ایجیوکیشن کمیٹی کے صدر منوج پٹیل نے کہا کہ اسکولوں میں کورونا کی لہر کے آنے سے پہلے ہی سبھی کو چوکنا رہنا ضروری ہے ۔اس کے ساتھ ہی کورونا کے بڑھتے خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے اسکولوں میں 50 فیصد طلباء کو بلانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے مزید خطرناک ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔یکم جنوری سے اسکولوں میں طلبا کی تعداد کم کرنے کا مشورہ دیا ہے ۔