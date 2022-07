گجرات میں ہوئی زبر دست بارش سے لوگوں کو کافی نقصان پہنچا ہے،کئی علاقوں میں حالات ناز ک ہیں، لوگ کسمپرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں،ادھر جمیعت علماء ہند کے ذمہ داروں نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، اور متاثر لوگوں کےلئے راحت رسانی کا کام کیا،اور ان کی کافی مدد کی۔

سیلاب متاثرین کی مدد

Help for Flood victims by Jamiat Ulema Hind Gujarat

اس تعلق سے جمعیت علماء ہند گجرات کے جنرل سکریٹری نثار احمد انصاری نے کہا کہ عید الاضحی کے روز گجرات میں ہوئی زبردست بارش کے سب سے زیادہ نقصان احمدآباد،وڈودرا ،کا بوڈیلی اور نوساری جیسے علاقوں میں ہواہے، جہاں سیلاب نے کافی تباہی مچائی ہے ،ہزاروں لوگ بے گھر ہو ئے ہیں،کثیر تعداد میں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑا ہے،لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے،ریاستی حکومت کی جانب سے بھی ریسکیو کیا گیا۔

جمعیت علمائے ہند کی بروڈہ کے ٹیم نے بھی متاثرہ لوگوں کی کافی مدد کی ہے، انہیں سیلاب کے پانی میں غرق ہونے سے بچایا،اور بھوکے پیاسے لوگوں کو کھانا پہنچایا. اور دوسرے دن اناج کڈ بھی تقسیم کئے گئے۔

مزید پڑھیں:گجرات: مسلسل بارش سے نظام زندگی درہم برہم



انہوں نے مزید کہا کہ نوساری نامی علاقہ میں بھی جمیعت کی ٹیم پہنچ کر لوگوں کی امداد کی،اور آگے بھی سیلاب متاثرین کی مدد کی جائیگی۔