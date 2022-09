احمد آباد: رواں برس کے اخیر میں گجرات میں اسمبلی انتخابات ہونے کا امکان ہے، تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں،کانگریس پارٹی،بی جے پی،عام آدمی پارٹی اور ایم آئی ایم کے رہنما گجرات کا مسلسل دورہ کر ہے ہیںڈاور انتخابات کی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ Preparations are in full swing by MIM

ایم آئی ایم

کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بھی اسمبلی انتخابات کے تیاریاں زور و شور سے کی جارہی ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین گجرات کے ترجمان عشرت حسین شیخ نے کہا کہ گجرات میں ایم آئی ایم پوری قوت سے انتخابات لڑے گی،اور اس کے لئے ہم نے پانچ نشستوں کا اعلان بھی کردیا ہے،ان پانچ نشستوں میں سے ایک ویجل پور سیٹ پر بھی ایم آئی ایم قسمت آزمائی کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ اسدالدین اویسی کل ویجل پور اسمبلی حلقہ کے جوہاپورا علاقے میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرینگے۔ کل صبح شانتی پورا فارم ہاوس پر سب سے پہلے اسدالدین اویسی پارٹی کے اراکین کے ساتھ میٹنگ کرینگے، اور شام 7 بجے جوہاپورا میں عوامی جلسہ سے خطاب کرینگے۔



انہوں نے مزید کہا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین مظلوموں ،پسماندہ، دلتوں اور اقلیتوں کے ساتھ لے لر چلنے والی پارٹی ہے، اور ان کے مسائل کو وہ انتخابات کے دوران اٹھائیگی۔