ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں کرائم برانچ کے افسرن نے احمد آباد کے ایس پی رنگ روڈ سے انسانی اسمگلنگ کا پردہ فاش کیا ہے۔ کرائم برانچ کی ٹیم نے تھانے سے ایک جوڑے کونوزائیدہ بچے کو بیچنے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ اس کے ساتھ انسانی سمگلنگ کا ایک بڑا ریکیٹ بھی منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔ کرائم برانچ نے انسانی سمگلنگ کا ایک اورمعاملہ حل کیا ہے۔ Crime branch officers in Ahmedabad arrested the couple on charges of child molestation

بپن عرف بنٹی شرساد اور مونیکا بپن شرساد نامی جوڑے کو رانسان ریلوے کراسنگ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے پاس سے 10 سے 15 دنوں کا نومولود بچہ برآمد ہوا ہے۔اس معاملے میں ملزم نے بتایا کہ نومولود بچی کو ہمت نگر سے ریشم بھائی راٹھور نامی شخص کے ذریعے 2,10,000 روپے میں خریدا گیا تھا اور ملزمان اس نومولود بچے کو بیچنے جا رہے تھے۔ اس کیس کی مرکزی ایجنٹ حیدرآباد کی اما نامی خاتون ہے جس نے اس بچے کو 5 لاکھ روپے میں ایک شخص کو فروخت کرنے کا سودا کیا۔ اس کے بعد کرائم برانچ نے مختلف ٹیمیں بنا کر حیدرآباد کے اہم ایجنٹ کو پکڑنے کی مہم شروع کردی ہے۔ ساتھ ہی ہمت نگر میں بچے کو بیچنے والے ملزم ریشما بھائی راٹھور کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔

ملزمان سے تفتیش میں انکشاف ہوا کہ وہ بچوں کے لیے خصوصی کوڈ ورڈ استعمال کر رہے تھے، جس میں لڑکیوں کے لیے چاکلیٹ اور لڑکوں کے لیے لالی پاپ انسانی سمگلنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اسی طرح گجرات سے مہاراشٹر اور مہاراشٹر سے آندھرا پردیش تک بچوں کی اسمگلنگ کا پورا ریکیٹ کوڈ ورڈز کا استعمال کرتے ہوئے کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ فروری 2022 میں درج انسانی اسمگلنگ کے معاملے میں گومتی پور پولیس اسٹیشن نے حیدرآباد سے انوشا عرف نندی مدوت نامی ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے۔

گرفتار ملزم مہاراشٹر کے تھانے میں رہتا ہے اور وہاں ایک این جی او چلا رہا تھا لیکن وہ بنیادی طور پر بچوں کی اسمگلنگ کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ سال 2020 میں ملاڈ مہاراشٹر کے مالوانی پولیس اسٹیشن کو بھی بچوں کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بچوں کی اسمگلنگ کے پورے ریکیٹ میں تین ریاستوں مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کا تعلق سامنے آنے کے بعد احمد آباد کرائم برانچ نے اب مزید تفتیش شروع کردی ہے۔ ملزم کے ریمانڈ کے دوران اس جرم میں بچوں کی سمگلنگ کے مزید کئی مقدمات حل ہونے کا قوی امکان ہے۔

مزید پڑھیں:Human Trafficking انسانی اسمگلنگ پر مرکز اور ریاستی حکومتوں کو نوٹس