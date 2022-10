گاندربل: پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کے سلسلے میں مرکزی وزیر مملکت برائے تعلیم وامور خارجہ ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ کا ضلع گاندربل کا دو روزہ دورہ اختتام پذیر ہوا۔ دوسرے دن، وزیر نے ڈگری کالج کنگن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کنگن سب ڈویژن کے ڈی ڈی سی ممبران، بی ڈی سیز، سرپنچوں اور پنچوں سے بات چیت کی۔ جنہوں نے انہیں مختلف مطالبات سے آگاہ کیا اور علاقوں کے کئی ترقیاتی مسائل کو اٹھایا۔ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر گاندربل شیامبیر، ایس ایس پی گاندربل نکھل بورکر، پرنسپل ڈگری کالج کنگن، ایس ڈی ایم کنگن، فیکلٹی ممبران، پی آر آئی اور دیگر ضلعی افسران نے شرکت کی۔ Two Day Visit of Union Minister Rajkumar Ranjan Singh to Ganderbal Concluded

مرکزی وزیر راج کمار رنجن سنگھ کا گاندربل کا دو روزہ دورہ مکمل

یہ بھی پڑھیں:

اس موقع پر پی آر آئی کے مسائل کا جواب دیتے ہوئے وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نے عوامی رسائی کی پہل کی ہے جس کے تحت مرکزی وزراء جموں و کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔ تاکہ جموں و کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں اور مختلف فلاحی اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا جا سکے۔ مقامی لوگوں کی رائے اور تجاویز جو متعلقہ وزارت کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تاکہ مطالبات کے بروقت اور معیاری حل کو یقینی بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم UT میں تعلیمی نظام کو مزید بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں اور نئی تعلیمی پالیسی متعارف کرائی گئی ہے جس کا مقصد طلباء کو معیاری تعلیم کے علاوہ عالمگیر تعلیم فراہم کرنا ہے تاکہ ملک کو مضبوط بنایا جا سکے۔

دریں اثنا، وزیر نے پی ٹی ایس منی گام کا دورہ کیا جہاں مختلف محکموں نے اپنی مصنوعات اور پیش کردہ اسکیموں کی نمائش کے لیے اسٹال لگائے تھے۔ وزیر نے ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی اور دیگر افسران کے ساتھ اسٹالوں کا معائنہ کیا جنہوں نے ان تمام اسکیموں کے بارے میں دریافت کیا جو خاص طور پر مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ اس موقع پر وزیر نے استفادہ کنندگان میں اسپورٹس کٹس، مصنوعی اعضاء اور آرتھوڈکس اور سماعت کے آلات بھی تقسیم کیے۔ بعد میں، وزیر نے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول منیگام کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اسکول کے بچوں کی طرف سے پیش کیے گئے ثقافتی پروگرام اور مختلف زمروں میں کھیلوں کے مقابلوں کا مشاہدہ کیا۔ دریں اثنا، وزیر نے حال ہی میں ہائر سیکنڈری اسکول منیگام میں قائم کی گئی اٹل ٹنکرنگ لیب کا بھی دورہ کیا جہاں طلباء نے اصل اختراعی آئیڈیاز پر مبنی ماڈلز کی نمائش کی جس کو وزیر نے سراہا۔ طلباء کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ اٹل ٹنکرنگ لیبز طلباء کو اپنے سائنسی علم کو استعمال کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں۔