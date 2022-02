گاندربل: وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے گندر ہامہ علاقے میں منگل کے روز اس وقت سنسنی پھیل گئی جب حکام کی طرف سے چلائی جانے والی انہدامی کارروائی کے دوران ایک نوجوان نے اپنے کمپلیکس پر چڑھ کر خود سوزی کرنے کی کوشش کی۔Ganderbal Youth Attempts Self-immolation

سرکاری ذرائع کے مطابق گاندربل کے گندر ہامہ میں ایک نوجوان نے تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائی کے دوران اپنے کمپلیکس پر چڑھ کر اپنے آپ پر پٹرول یا کیروسین چھڑک کر خود سوزی کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں وہ جھلس گیا۔Team Arrived in the Area to Demolish The Structure

انہوں نے کہا کہ مذکورہ نوجوان جس کی شناخت عامر احمد شاہ ولد عبدالحمید شاہ ساکن ہرن کے بطور ہوئی ہے، جس کو علاج و معالجے کے لئے شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ سری نگر منتقل کر دیا گیا ہے۔

اس واقعے کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مذکورہ نوجوان کمپلیکس پر چڑھ کر اپنے آپ کو آگ لگا دیتا ہے اور آگ کے شعلوں کی زد میں کیملیکس کی سلیب پر دوڑتا ہے۔ Protest Against Demolition Of Complex

ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو بچانے کے لیے اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ Youth Sets Self On Fire

دریں اثنا ایک پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نالہ سندھ پر محکمہ آبپاشی اور فلڈ کنٹرول کی طرف سے چلائی جانے والی ایک انہدامی کارروائی کے دوران ایک شخص اچانک غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی ایک بلڈنگ کے پیچھے سے نمودار ہوا۔

انہوں نے کہا کہ مذکورہ شخص نے بطور احتجاج بلڈنگ پرچڑھ کر خود سوزی کرنے کی کوشش کی۔

موصوف ترجمان نے کہا کہ ایس ایچ او گاندربل اور مقامی لوگوں نے مذکورہ نوجوان کو بچا کر ہسپتال منتقل کیا۔Youth Sets Self On Fire

انہوں نے کہا کہ بلڈنگ مالکان نے اس تعمیری ڈھانچے کے احاطے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک خندق کھو دا تھا جس کی وجہ سے فوری بچاؤ کاررائی میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ Ganderbal youth attempts self-immolation

پولیس، میڈیا براداری نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کے ویڈیو کو سرکولیٹ کرنے سے گریز کریں۔

یو این آئی-