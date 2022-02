گاندربل: وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں باٹا پورہ، کالس پتی علاقے میں نالہ سندھ پر پُل نہ ہونے کے سبب کثیر آبادی کو مشکلات کا سامنا People Face difficulties Due to non availability of Bridge کرنا پڑ رہا ہے۔

گاندربل کے باٹا پورہ، کالس پتی علاقے میں پُل نہ ہونے کے سبب لوگوں کو مشکلات

مقامی باشندوں نے نالہ پار کرنے کے لئے لکڑی کا ایک عارضی پُل تعمیر کیا ہے جو انکے مطابق خراب موسمی صورتحال کے دوران خستہ ہو جاتا ہے، نتیجتاً لوگوں کو عبور و مرور میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کے دوران مریضوں کو اسپتال پہنچانے میں لوگوں کو ناقابل بیان مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’حادثات کے دوران مریضوں یا حاملہ خواتین کو کندھوں پر اٹھا کر اسپتال پہنچانا پڑتا ہے۔‘‘

مقامی باشندوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پُل کی تعمیر و مرمت کے لئے انہوں نے کئی بار انتظامیہ سے رجوع کیا Ganderbal Residents Demand Construction of Bridge on Nallah Sindhتاہم انکے مطابق عوام کو بنیادی سہولیات سے جان بوجھ کر محروم رکھا جا رہا ہے۔

ایک مقامی سابق سرپنچ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’پُل کی تعمیر کے لئے قریب 35لاکھ روپے منظور کیے گئے تھے، اس کے لیے باضابطہ طور فائل تیار بھی کی گئی تھی، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر کئی برسوں سے پُل کی تعمیر کا کام شروع نہیں کیا جا رہا۔‘‘

مزید پڑھیں: گاندربل: دس برس گزر جانے کے باوجود پل کی تعمیر نامکمل

مقامی باشندوں نے مزید کہا کہ نالہ میں طغیانی کے دوران لوگوں کو جان خطرے میں ڈال کر نالہ پار کرنا پڑتا ہے۔

انہوں نے انتظامیہ سے فوری طور پُل تعمیر کرنے کا مطالبہ Ganderbal Residents Demand Construction of Bridge on Nallah Sindhکیا ہے۔