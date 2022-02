گاندربل: جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے ضلع اسپتال میں خراب لفٹ میں تین مریضوں کے پھنسنے کی وجہ سے دو مریض بے ہوش ہوگئے۔ Three People Trapped in Hospital Elevator in Ganderbal

گاندربل کے ضلع اسپتال میں خراب لفٹ میں تین مریض پھنس گئے۔ اسپتال کے ایک ملازم کی کوششوں کے بعد ان مریضوں کو لفٹ سے باہر نکالا گیا۔ کافی دیر تک لفٹ میں پھنسے رہنے کی وجہ سے دو مریض بے ہوش ہو گئے۔

لفٹ سے باہر آنے کے بعد مریضوں نے بتایا کہ 'انہیں لگا تھا کہ وہ آج نہیں بچ پائیں گے۔ انہوں نے حکام سے اپیل کی کہ وہ لفٹ کو ٹھیک رکھیں تاکہ مستقبل میں کسی مریض کو اس طرح کی مصیبت کا سامنا نہ کرنے پڑے۔

واضح رہے کہ گاندربل کے ضلع اسپتال میں لفٹ کی سہولت کسی ٹیکنیشن یا تربیت یافتہ شخص کے ذریعہ نہیں چلائی جارہی ہے۔ اگر حکام اسپتال کے اندر اس طرح کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ اور سنگین حادثات پیش آسکتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد مریضوں میں کافی غصہ دیکھنے کو ملا رہا ہے۔