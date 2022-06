نئی دہلی: وزیراعظم نریندر مودی نے جمعرات کو کہا کہ ’ووکل فار لوکل‘ مہم سے برآمدات کو بڑھانے میں مدد ملی ہے اور اب دنیا کے نئے نئے ملکوں میں ہمارے متعدد مصنوعات پہلی بار برآمد کئے جارہے ہیں۔ Vocal for Local campaign helps boost exports



مودی نے آج یہاں وزارت کامرس کے نئے کیمپس ’وانجئے بھون‘ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت ووکل فار لوکل مہم کے تحت ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ یوجنا کے ذریعہ مقامی مصنوعات پر زور دے رہی ہے۔



انہوں نے کہا کہ پچھلے آٹھ سالوں میں بھارت نے مسلسل اپنا برآمدات بڑھانے کے ساتھ ہی اس سے جڑے اہداف کو حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا،’’ برآمدات بڑھانے کے لئے بہتر پالیسیوں اور عوامل کو آسان بنانے کے ساتھ ہی پیداوار کو نئے بازار میں پیش کرنے میں کافی مدد ملی ہے۔‘‘ Vocal for Local campaign helps boost exports



وزیراعظم نے کہا کہ آج حکومت کی ہر وزارت اور محکمہ برآمدات بڑھانے کو ترجیح دے رہا ہے۔ خارجہ ، زراعت یا کامرس کی وزارت ہو یا چھوٹی، درمیانی اور بہت چھوٹی صنعتوں کی وزارت، سبھی ایک مشترکہ اہداف کے لئے اجتماعی کوشش کررہے ہیں۔



