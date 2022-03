قومی دارالحکومت دہلی میں منعقدہ ایک تقریب میں فلمی دنیا، سماجی کارکنان، صنعت سے وابستہ کئی اہم شخصیات کو ’ٹائیفا ایوارڈ 2022‘ TIIFA Award 2022 Announced سے نوازا گیا۔

ویڈیو

اس پروگرام میں صوفی گلوکار ہمسر حیات نظامی، گلوکار آشو پنجابی، گلوکار ساہنی، انڈین آئڈل فتحیاب موہت چوپڑا نے اپنی سریلی آواز سے ناظرین کا دل چیت لیا۔



اس پروگرام کے روح رواں اور پرواز میڈیا گروپ کے چیف ڈاکٹر شمیم احمد خاں نے سبھی مہمانوں کا استقبال کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ 'آج یہاں ہر طبقہ کی نمائندگی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی خاصیت یہی ہے کہ ہم ہر خوشی اور تہوار مل جل کر مناتے آئے ہیں، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے۔



انہوں نے مزید کہا کہ یہ ملک بزرگانِ دین کا ملک ہے جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ انسانیت کا درس دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دی انڈین آئیکون فلم ایوارڈ (ٹائیفا ) کے سالانہ دسویں پروگرام کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہے اور 8 مئی TIIFA Awards on May 8 in Mumbai کو یہ تقریب ممبئی میں منعقد کی جائے گی۔



اس دوران معروف اداکار انل جورج، سابق ایم ایل اے کمانڈو سریندر سنگھ، انمول کھنہ، مرشدایوب ،ڈاکٹر ارشادشیخ، کرنل شیلیندر، شیخ محمد جیلانی، زبیر صنم سمیت دیگر شخصیات کو ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ اس تقریب میں نظامت کے فرائض شویتا کپور نے انجام دی۔