گول پاڑہ: آسام پولیس نے ریاست آسام کے کوڈلدھوا گاؤں کے ٹنکونیاپارہ مسجد کے امام عبدالسبحان پر مقامی نوجوانوں کو انتہا پسندی پر اکسانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی الزام کے تحت آسام پولیس نے امام سمیت تین لوگوں کو ضلع گول پاڑہ کے کوڈلدھوا گاؤں سے گرفتار کر لیا ہے۔ Three People Including Imam Arrested for Alleged Affiliation With Ansarullah Bangla Team

پولیس نے بتایا کہ اسی ضلع گول پاڈہ سے ایک اور مشتبہ شخص جلال الدین کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا ہے جو عبدالسبحان کا قریبی رشتہ دار ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انٹیلیجنس سے کچھ اہم جانکاری موصول ہونے کے بعد، آسام پولیس نے گول پاڑہ سمیت 9 سے زیادہ اضلاع کی نشاندہی کی ہے اور ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ Imam arrested in Assam

قبل ازیں آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 'انصار اللہ بنگلہ ٹیم' ABT کے پانچ سے چھ ماڈیولز بنگلہ دیش سے آسام میں داخل ہوئے ہیں اور ریاست کے مختلف مدارس کے انتہا پسند نوجوانوں کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ پولیس نے گذشتہ ایک ماہ کے دوران ریاست کے مختلف علاقوں سے 25 سے زیادہ افراد کو ان مشکوک سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ three Arrests, Inculding Imam, of Affiliation With ABT