دہلی: جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے اودے پور میں ایک غیر مسلم ٹیلر ماسٹر کے قتل اور اس کے بعد قاتلین کی طرف سے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ Reactions on Udaipur Murder Case۔ انہوں نے اس معاملہ کو جائز ٹھہرانے کو انسانیت کے نام پر بدنما داغ اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے والا عمل قرار دیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ واقعہ جس کسی بھی شخص کے ذریعہ انجام دیا گیا ہو، ملک کے قانونی نظام کے لیے بڑا چیلنج اور شرمناک ہے۔ انھوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی وجہ ہو، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ The Udaipur Incident is a Disgrace in the Name of Humanity: Maulana Mahmood Madani





یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ شر پسندوں اور فرقہ پرست عناصر کے سلسلے میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کا رویہ جانبدارانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات رونما ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ یہ واقعہ ہو یا اس سے قبل اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ہو، سرکار میں چاق و چوبند ہوکر عبرت ناک کارروائی انجام دیں تاکہ اس طرح کے واقعات پھل پھول نہ سکیں۔

مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ہر طرح کی شدت پسندی کے خلاف ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جاۓ۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر ملک کے ابھی لوگوں سے امن وامان قائم رکھنے کی خصوصی اپیل کی ہے اور کہا کہ فرقہ واریت کے خلاف بلا تفریق مذہب وملت ہر طبقہ کے افراد کھڑے ہوں۔

