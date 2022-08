نئی دہلی: کانگریس پارٹی کی عبوری صدر سونیا گاندھی Congress President Sonia Gandhi نے پیر کو ہم وطنوں کو 76ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت تاریخی حقائق کے بارے میں غلط بیانی کرکے ملک کی شاندار کامیابیوں کو معمولی ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ Sonia Criticized the Government۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ بصیرت کے حامل عظیم لیڈروں نے ملک کو آگے لے جانے کے لیے آزادی کے بعد اہم کام شروع کیے لیکن مودی حکومت ان کوششوں کو غلط انداز میں پیش کرکے تاریخی کامیابیوں کو معمولی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ Sonia said the government is trying to trivialize the great achievement

یہ بھی پڑھیں:

انہوں نے کہا کہ گزشتہ 75 برسوں میں ملک نے اپنے باصلاحیت افراد کی محنت سے سائنس، تعلیم، صحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت تمام شعبوں میں بین الاقوامی سطح پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ بھارت نے اپنے دور اندیش لیڈروں کی قیادت میں ایک طرف جہاں آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابی نظام قائم کیا وہیں جمہوریت اور آئینی اداروں کو مضبوط بنایا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے زبان، مذہب، فرقہ کے تکثیری امتحان پر پورا اترنے والے ایک سرکردہ ملک کے طور پر اپنی قابل فخر شناخت بنائی ہے۔ Sonia Criticized the BJP



سونیا گاندھی نے کہا کہ 'ہم نے گزشتہ 75 برسوں میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن آج کی حکومت ہمارے مجاہدین آزادی کی عظیم قربانیوں اور ملک کی شاندار کامیابیوں کو معمولی قرار دینے پر آمادہ ہے، جسے کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انڈین نیشنل کانگریس سیاسی فائدے کے لیے تاریخی حقائق پر کسی بھی غلط بیانی اور گاندھی۔نہرو۔پٹیل و آزاد جی جیسے عظیم قومی لیڈروں کو جھوٹ کی بنیاد پر کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ہر کوشش کی سختی سے مخالفت کرے گی۔



یو این آئی