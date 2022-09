نئی دہلی: مجلس اتحاد المسلمین کے صدر(دہلی یونٹ) کلیم الحفیظ نے کہا کہ مولوی محمد باقر جنگ آزادی کے وہ شہید ہیں جن کو انگریزوں نے سچ بولنے اور آزادی کی حمایت میں اپنے اخبار میں لکھنے کی وجہ سے دہلی میں ہی توپ سے اڑا دیا تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان کے نام پر کوئی بھی یادگار نہیں ہے۔Seminar On Mujahid Azadi And The First Martyred Journalist Maulvi Muhammad Baqir

اس لئے ان کی قربانی کو نئی نسل تک پہنچانے کے لئے ان کی یاد میں حکومتی سطح پر کام ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مولوی محمد باقر کے نا م پر ایوارڈ شروع کیا جائے یا جرنلزم کے ادارے اور شاہراہ کوان کے نام سے موسوم کیا جائے۔

دراصل دہلی مجلس کے صدر کلیم الحفیظ کو دارالحکومت سے شائع ہونے والے اخبار سدبھاونا ٹوڈے کے ذریعہ کل ایوان غالب نئی دہلی میں مولوی محمد باقر ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اسی موقع پر انھوں نے مولوی محمد باقر کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے حکومتی ناانصافی پر تنقید کی۔

کلیم الحفیظ نے کہا کہ ہمارے اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کی قربانی اور شہادت اس ملک کو پیش کی ہیں ان میں مولوی صاحب کا نام اہم ترین ہے ان کی شہادت اور قربانی کو سامنے لانے کا کام کانگریس پارٹی کے ذریعہ کیا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عام لوگوں اور مسلمانوں تک کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے ۔ اسی وجہ سے ہم نے 76واں یوم آزادی کے جشن کے تحت مسلم مجاہدین آزادی کی یاد میں مہم چلائی تھی اور 100سے زیادہ مجاہدین آزادی اور شہیدوں کو سامنے لانے کا کام کیا، سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں لکھا۔مولوی محمد باقر بھی ان مجاہدین آزادی میں شامل ہیں۔

سیاسی رہنما کلیم الحفیظ نے کہا کہ مولوی محمد باقر کو ئی عام شخص نہیں ہیں ان کی شہادت بھی عام نہیں ہے انھوں نے سچ لکھنے کی روایت قایم کی اور انھوں نے انگریز جابر و ظالم حکمراں کے خلاف سچ لکھا جس کی وجہ سے ان کو شہید کردیا گیا ان کی روایت سماج اور قوموں زندہ رکھنے والی روایت ہے آج بھی جو صحافی حکومت کے خلاف سچ لکھ رہے ہیں دراصل وہ مولوی محمد باقر کی روایت پر چل رہے ہیں تاہم سچ لکھنا اور سلیقے سے سچ لکھنا ضروری ہے۔ Seminar On Mujahid Azadi And The First Martyred Journalist Maulvi Muhammad Baqir