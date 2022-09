دہلی ہاف میراتھن اوپن10K (10km)، گریٹ دہلی رن (5km)، سینئر سٹیزن دوڑ (3km) اور The Champion with the Disability (3km) پر مشتمل ہوگی۔ان تمام تقاریب کے لئے رجسٹریشن 2 ستمبر کو صبح 7 بجے سے شروع ہو گی اور 4 اکتوبر کو یا تمام سیٹیں بھرنے تک رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے۔Prestigious Vedanta Delhi Half Marathon On 16th October

رجسٹریشن ویب سائٹ 'vedantadillihalfmarathon.procam.in' کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔دہلی میں منعقدہ ایک تقریب میں اس کا اعلان کیا گیا۔اس موقع پر کامن ویلتھ گیمز گولڈ میڈلسٹ نکہت زرین ،انجو بابی جارج،وجیندر اور دیگر کامن ویلتھ میڈلسٹ بھی موجود تھے۔ویدانتا دہلی ہاف میراتھن ورچوئل رن کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ شرکاء ویدانتا دہلی ہاف میراتھن ایپ کے ذریعے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس زمرے میں ہاف میراتھن، اوپن 10K اور عظیم دہلی دوڑ (5 کلومیٹر) کی دوڑیں ہوں گی۔

ورچوئل کلاس کے لئے رجسٹریشن 2 ستمبر کو صبح 7 بجے شروع ہوگی اور 11 اکتوبر تک جاری رہے گی۔صرف ان لوگوں کو درخواست دینے کی اجازت ہوگی جن کے پاس کوویڈ 19 کے خلاف ویکسینیشن کے لیے کم از کم دو ویکسین ہیں۔ درخواست دیتے وقت انہیں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی کاپی اپ لوڈ کرنی ہوگی۔

مقابلے کی کل انعامی رقم دو لاکھ 68 ہزار ڈالر ہوگی۔ ٹورنامنٹ جواہر لال نہرو اسٹیڈیم سے شروع ہوگا۔