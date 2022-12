نئی دہلی: رہائی کے بعد سابق رکن اسمبلی آصف محمد خان نے کہا کہ پولیس والے شاہین باغ تھانے میں شراب پی کر نوکری کرتے ہیں۔مسلمانوں کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ سب کچھ برداشت کرسکتے ہیں لیکن قوم کی گالی برداشت نہیں کرسکتے۔علاقے میں پولیس کی آگاہی کو ختم کی جائے گی ۔اس کے غیر قانونی دھندے کو بند کیا جائے گا۔ Former MLA From OKhla Asif Mohammad Khan Gets Bail

اوکھلا کے سابق رکن اسمبلی آصف محمد خاں رہا

سابق رکن اسمبلی نے بیٹی اربیا کی جیت پر عوام کو مبارک باد دی۔انہوں نے کہاکہ ان کی بیٹی کی جیت عوام کی جیت ہے۔انہیں پوری امید ہے کہ ان کی بیٹی بھی عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دے گی واضح رہے کہ اصف محمد خان نے انتخابی تشہیر کے دوران پولیس اہلکار کے ساتھ ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا تھا جس پر ایف آئی درج ہوئے تھی جس کے بعد دہلی پولیس نے گرفتار کرلیاور انہیں 14دن کی عدالتے حراست میں بھیج دیا۔

کانگریس نے ایم سی ڈی انتخابات کے لئے ان کی صاحب زادی اریبا خان کو وارڈ نمبر 188 سے ٹکٹ دیا۔انہوں نے اپنے حریف عادمی پارٹی کے امیدوار واجد خان کو شکست دی ہے۔Former MLA From OKhla Asif Mohammad Khan Get Bail