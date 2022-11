شاعرِ مشرق کے نام سے مشہور ڈاکٹر علامہ اقبالؒ Poet of the East نے اپنی شاعری کے ذریعہ دنیائے اردو میں ایسا انقلاب برپا کیا اور ایسی روح پھونکی جسے محبان اردو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبالؒ کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں شاعری اور ان کے فکروفن پر مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے اور علامہ اقبالؒ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اردو، جنوبی ایشیا کی ایک اہم اور بڑی زبان ہے۔ یہ بھارت کی اٹھارہ قومی زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ پاکستان کی سرکاری زبان ہے حالانکہ اس زبان پر عربی و فارسی کے اثرات ہیں لیکن عربی و فارسی کے برعکس یہ ہندی کی طرح ایک ہند آریائی زبان ہے جو برصغیر ہند میں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑھی اور پروان چڑھی۔ Poet of the East Birthday of Dr Allama Iqbal

شاعر مشرق علامہ اقبالؒ کا 145واں یوم پیدائش

تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اردو کی ابتدا بارہویں صدی کے بعد مسلمانوں کی آمد سے ہوتی ہے۔ یہ زبان شمال مغربی ہندوستان کے علاقوں سے رابطے کی زبان کے طور پر اُبھری، جب اس زبان کو ہندوی کہا جاتا تھا۔ عہد وسطیٰ میں اس مخلوط زبان کو مختلف ناموں سے جانا گیا، مثلاً ہندوی، زبان ہند، ہندی، زبانِ دہلی، ریختہ، گجری، دکنی، زبانِ اردوئے معلّٰی، زبان اردو وغیرہ۔ لغوی اعتبار سے اردو (اصل میں ترکی زبان کا لفظ ہے) جس کے معنیٰ لشکر، چھاؤنی یا شاہی پڑاؤ کے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ دہلی شہر کے لیے بھی مستعمل تھا جو صدیوں مغلوں کا دارالحکومت رہا۔ Birthday of Dr. Allama Iqbal

واضح رہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اردو کے بڑے قلم کار انیسویں صدی کے آغاز تک اپنی زبان اور بولی کو ہندی یا ہندوی کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اردو نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے تو بھارتی فلم سنیما میں بھی اردو کا اہم رول رہا ہے۔ ہر برس کی طرح اس برس بھی ملک بھر میں علامہ اقبالؒ کے یوم پیدائش پر یوم اردو منایا جا رہا ہے۔ جب کہ گزشتہ سال مہلک وبا کورونا وائرس کے پیش نظر آن لائن پروگرامز اور ویبینار کا ہی اہتمام کیا جاسکا تھا، کئی شہروں میں ویبینار، تقاریب کا اہتمام کیا جارہا ہے تو کچھ شہروں میں سیمینار کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔

حکیم الامت، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبالؒ نے شاہین، خودی، مرد مومن، عقل و عشق اور وطنیت و قومیت کا تصور پیش کیا

شاعر مشرق علامہ اقبالؒ کے بارے میں اردو کے معروف شاعر داغ دہلوی نے بھی کیا خوب کہا ہے

اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ​

سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے​

سارے جہاں میں اُردو کی دھوم کا نعرہ داغ دہلوی نے لگایا تھا۔ یہ کوئی ایسی بے بنیاد بات بھی نہیں تھی، اُردو دنیا کے کئی ممالک میں سمجھی اور بولی جاتی ہے، البتہ یہ کسی خاص علاقے یا قوم کی زبان نہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں اُردو بولنے اور سمجھنے والے لوگوں کی تعداد 170 ملین سے زائد ہے، اور بھارت جیسے بڑے ملک میں اکثریت اُردو سمجھتی ہے۔