نئی دہلی: دہلی بھر کی مساجد کے ائمہ و موذنین، مولانا و دیگر کے تنخواہوں کی ادائیگی کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی (PIL) داخل کی گئی ہے۔عرضی گزار نے عام آدمی پارٹی کی قیادت والی اروند کیجریوال حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئین کی دفعہ 14 اور 27 کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے دہلی کے مساجد کے ائمہ و موذنین ، اور دیگر کی تنخواہ کے لیے دہلی وقف بورڈ کو کروڑوں روپے کی ادائیگی کر رہی ہے۔ PIL Moved in HC against Salaries to Imams

جبکہ دوسری طرف دہلی بھر کے مندروں کے پجاریوں کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ پجاریوں، مندروں کے پجاریوں کو تنخواہ کی عدم ادائیگی آئین ہند کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوستان کا آئین مرکزی سطح یا ریاستی سطح پر حکومت کے کام کاج کو اپنے خیالات اور اعمال میں سیکولر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ 42ویں آئینی ترمیم، 1976 کے ذریعے تمہید میں لفظ 'سیکولر' کے اندراج سے آئین میں موجود سیکولرازم کے حوالے سے واضح خصوصیت واضح ہو گئی۔ PIL Moved in HC against Salaries to Imams

درخواست میں مزید کہا گیا کہ مخصوص شق، دوسرے لفظوں میں، عوامی فنڈز کو مذہب کی بنیاد پر خرچ کرنے سے منع کرتی ہے۔ عرضی گزار گارگی کھنہ اور پریرنا سنگھ نے دہلی ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ دہلی کی این سی ٹی حکومت کو ہدایت دیں کہ وہ ائمہ و موذنین کی تنخواہوں کی طرح دہلی کے مندروں کے پجاریوں کو ماہانہ معاوضہ ادا کرے یا متبادل طور پر دہلی کی این سی ٹی حکومت کو وقف بورڈ کو سرکاری فنڈز سے ادائیگیوں کو روکنے کی ہدایت دے۔ PIL Moved in HC against Salaries to Imams

