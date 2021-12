راجیہ سبھا کے سابق رکن محمد ادیب Former Member of Rajya Sabha Mohammad Adeeb نے درخواست میں کہا ہے کہ گروگرام میں نماز جمعہ Gurugram Namaz Issue کے دوران شرپسند عناصر کے ذریعہ نماز کے وقت رخنہ ڈالنے کے واقعات کو روکنے میں پولیس ناکام رہی ہے۔ درخواست میں ریاست ہریانہ کے چیف سکریٹری اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سنجیو کوشل آئی اے ایس اور پی کے اگروال آئی پی ایس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ Demand for Action Against IPS کیا گیا ہے۔





درخواست میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ ہریانہ پولیس فورس Haryana Police Force سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ درخواست میں اس بنیاد پر توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہریانہ کے حکام سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔

راجیہ سبھا کے سابق ایم پی محمد ادیب کی طرف سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ’’گذشتہ چند مہینوں میں کچھ ’’قابل شناخت غنڈوں‘‘ کے ذریعے نماز جمعہ کے ارد گرد مظاہروں کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ یہ لوگ مذہب کے نام پر اور شہر بھر میں ایک کمیونٹی کے خلاف نفرت اور تعصب کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔"



درخواست میں دلیل دی گئی ہے کہ ریاستی مشینری گروگرام میں ان واقعات Gurugram Namaz Issue کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کرنے میں غیر سنجیدہ نظر آئی۔ پٹیشن میں کہا گیا، "اس مذموم ڈیزائن کو سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت انگیز مواد کی تشہیر اور جھوٹی باتیں پھیلا کر جمعہ کی نماز سے منسوب کیا گیا۔"



درخواست گزار کے مطابق، انہوں نے کمشنر آف پولیس، گروگرام کے پاس شکایت درج کرائی ہے، لیکن شکایات کے باوجود، شر پسندوں کی جانب سے بے عملی کا مظاہرہ کیا گیا اور گروگرام کے مختلف مقامات پر ہر جمعہ کو بڑی تعداد میں وارداتیں ہوئیں۔

درخواست گزار نے کہا کہ 3 دسمبر کو شرپسندوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات Gurugram Namaz Issue میں اضافہ ہوا اور ایک بڑا گروہ نماز کے مختلف مقامات پر فرقہ وارانہ نعرے لگانے میں کامیاب ہوئے۔



عرضی میں کہا گیا کہ 'واقعہ کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد بھی واضح طور پر ایسے افراد میں قانون کا کوئی خوف نہیں دکھا۔ پولیس نے مبینہ طور پر ہجوم میں سے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا، لیکن بعد میں انہیں چھوڑ دیا۔

پٹیشن میں دلیل دی گئی کہ ’’ریاستی مشینری کی بے حسی اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتظامیہ کی جانب سے ایسے واقعات Gurugram Namaz Issue کا حل تلاش کرنے میں ناکامی کا باعث بنی ہے۔

پیٹیشن ایڈوکیٹ فضیل احمد ایوبی کے ذریعے دائر کی گئی ہے اور اسے ایڈووکیٹ آشیما منڈلا، عباد مشتاق اور آکانکشا رائے کے ذریعے تیار کی گئی۔