نئی دہلی: سرور ہیک ہونے کے سات دن بعد بھی آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے مینوئل موڈ پر کام جاری رکھا ہے تاہم منگل کو ایمس میں مریضوں کی زبردست بھیڑ دیکھی گئی۔ ہسپتال میں مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ آن لائن اپائنٹمنٹ سروس بند ہونے سے لوگ اب سیدھے ہسپتال پہنچ رہے ہیں۔

سرور سسٹمز ہیک ہونے کے بعد ہسپتال کی طرف سے جاری کردہ معیاری آپریٹنگ پروسیجرز (SOP) میں بتایا گیا کہ ای ہسپتال کے بند ہونے تک ہسپتال میں مریضوں کا داخلہ، ڈسچارج اور منتقلی مینول طور پر کیا جائے گیا۔ آن لائن اپائنٹمنٹ سے لے کر مریضوں کی رپورٹس شیئر کرنے تک کا کام مینولی کیا جا رہا ہے۔

ایمس نے ایک بیان جاری کرکے کہا ہے کہ، "سائبر سیکورٹی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہسپتال کی تمام خدمات بشمول آؤٹ پیشنٹ، ان مریضوں اور ہسپتال میں لیبارٹریز، مینوئل موڈ پر چل رہی ہیں۔" تاہم، پولیس نے ان خبروں کی تردید کی کہ ہیکرز نے ایمس میں نظام کو بحال کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی میں 200 کروڑ روپے تاوان کے طور پر مانگے تھے۔

