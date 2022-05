ناندیڑ: آزادی کے امرت مہوتسو کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی 31 مئی کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنی حکومت کی طرف سے شروع کی گئ اسکیموں کے استفادہ کنندگان سے بات چیت کریں گے۔ Modi Will Talk on Government projects on May 31

اس حوالے سے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ضلع مجسٹریٹ وپن ایٹانکر نے تمام متعلقہ افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی اور تمام متعلقہ ایجنسیوں کو متعدد ہدایات دیں۔

اسکیموں میں پردھان منتری آواس یوجنا، کسان سمان ندھی، اجولا یوجنا، پوشن ابھیان، ماترو وندنا یوجنا، سوچھ بھارت مشن، جل جیون مشن، امرت، سواندھی یوجنا، ایک ملک ایک راشن کارڈ، غریب کلیان ان یوجنا، جن آروگیہ یوجنا ، آیوشمان، مدرا یوجنائیں شامل ہیں۔ Modi Will Talk on Government projects on May 31

ان اسکیموں کا فائدہ دور دراز علاقوں سے میٹرو شہروں کے مستحقین تک پہنچایا گیا ہے۔ میٹنگ میں امرت سرور یوجنا اور بھارت کی آزادی کے امرت مہوتسو کے موقع پر شروع کی گئی دیگر اسکیموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔

ضلع مجسٹریٹ وپن ایٹانکر نے کہا کہ آزادی کے امرت اتسو کو مناتے ہوئے لوگوں سے عوامی افادیت اور ماحولیاتی توازن سے متعلق مختلف اسکیموں میں حصہ لینے کی بھی توقع کی گئی ہے۔

یو این آئی۔