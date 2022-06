نئی دہلی: دہلی ڈائریکٹوریٹ این سی سی کے گروپ کمانڈر 3 دہلی کے کمانڈنگ آفیسر اور 4 دہلی گرلز کے کمانڈنگ آفیسرز نے جامعہ ملیہ اسلامیہ (جے ایم آئی) کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر VC of Jamia Millia Islamia Nazma Akhter کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈین آف سوشل سائنسز، این سی سی کوآرڈینیٹر اور اے این اوز بھی شامل ہوئیں، میٹنگ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے آئندہ سیشن (2022-23) کے انڈر گریجویٹ طلباء کے لئے CBCS کورس کے طور پر NCC کو نافذ کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا Meeting of NCC Corps Commanding Officers with VC of Jamia Millia Islamia۔



یو جی سی کے رہنمائے خطوط کے پیش نظر وائس چانسلر نجمہ اختر نے کہا کہ یونیورسٹی آنے والے سیشن میں انڈر گریجویٹ سطح پر این سی سی کو سی بی سی ایس/ اختیاری کورس کے طور پر نافذ کرے گی۔ پروفیسر اختر نے کہا کہ وہ این سی سی کے لیے ایک جامع جائزہ کے لیے اعلیٰ سطح کی ماہر کمیٹی کی ایک رکن ہیں، جسے وزارت دفاع، حکومت ہند نے 2021 میں تشکیل دیا تھا تاکہ بدلے ہوئے وقت میں NCC کو مزید مضبوط بنایا جاسکے۔

انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آنے والے سیشن (2022-23) سے انڈر گریجویٹ سطح پر CBCS کورس کے طور پر NCC کو متعارف کرانے کے عمل میں ہے۔