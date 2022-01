سابق نائب صدر حامد انصاری اور چار امریکی قانون سازوں کی طرف سے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرنے Former VP expresses concern over rights' situation in India کے بعد، وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت، ایک متحرک اور مضبوط جمہوریت ہے اور اسے کسی اور کے سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔

حامد انصاری کے بیان پر وزارت خارجہ کا سخت ردعمل

وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے یہ بات انڈین امریکن مسلم کونسل کے زیر اہتمام بدھ کو سابق نائب صدر حامد انصاری اور چار امریکی قانون سازوں کے بھارت میں انسانی حقوق کی صورت حال کے حوالے سے منعقدہ مباحثے کے اجلاس کے دوران ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہی۔ باغچی نے کہا کہ تقریب کے منتظمین کی ماضی کی تاریخ اور اس کے شرکاء کے تعصبات اور سیاسی خدشات سب کو معلوم ہے۔ باغچی نے کہا، ہم نے اس پروگرام کے بارے میں خبریں دیکھی ہیں۔ بھارت ایک متحرک اور مضبوط جمہوریت ہے۔ اسے کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ Do not need certificate from others

انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کہ دوسروں کو ہمارے آئین کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے یہ مضحکہ خیز ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تقریب کے منتظمین کی ماضی کی تاریخ اور اس کے شرکاء کے تعصبات اور سیاسی مفادات سب کو معلوم ہے۔