نئی دہلی: دہلی میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کے بچوں کے لیے ریسڈینشیل اسکول دینے کے فیصلے کے خلاف مقامی لوگ احتجاج کررہے ہیں۔ دہلی کے نانکھیڑی گاؤں کے سکینڈری اسکول میں روہنگیائی مسلمانوں کے بچوں کے لیے ریسڈینشیل اسکول بنانے کا فیصلہ کیجریوال حکومت نے لیا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے نانکھیڑی گاؤں کے لوگ اسکول کے باہر بیٹھ کر ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف مظاہرہ کررہے ہیں۔ school for children of rohingya in nankhedi

مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے سے زیادہ ہوگیا ہے لیکن اب تک نہ ہی دہلی حکومت نے اس فیصلے کو بدلا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف گاؤں کے لوگوں کا حوصلہ ٹوٹا ہے۔ Demonstration in Nanakhedi village

دہلی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج میں خواتین بھی شامل ہیں۔ نمائندہ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے خواتین نے کہا کہ چاہے 10 سال لگے یا 20 سال جب تک کیجریوال حکومت روہنگیا مسلمانوں کے لیے ریسڈینشنل اسکول کا اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی، تب تک وہ احتجاج کرتی رہیں گی۔

مظاہرین نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم یہاں روہنگیا مسلمانوں کو بسنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہمارے اجداد کی ہے اور اس پر وہ کیجریوال کو روہنگیا لوگوں کو بسانے نہیں دیں گے۔ یہ زمین ہماری ہے، کیجریوال کی نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اسکول میں صرف انہی کے بچے تعلیم حاصل کریں گے اور اس اسکول کو بڑھا کر 12 ویں تک کیا جائے۔ school for children of rohingya in nankhedi

واضح رہے کہ 28 اگست کو دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجروال اور نائب وزیر اعلی منیش سسودیا روہنگیا مسلمانوں کے بچوں کے لیے اسکول کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے بعد ہی سے مقامی لوگ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے تھے۔

