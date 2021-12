دہلی میں اومیکرون کے خطرات Omicron Variant سے بروقت نمٹنے کے لئے خادم انسانیت تنظیم Khadim Insaniyat Foundation دیگر شراکت دار تنظیموں اور انتظامیہ کے تعاون سے گلی گلی ویکسینیشن مہم Vaccination Campaign چلا رہی ہے۔

Khadim Insaniyat Foundation Vaccination Campaign: خادمِ انسانیت فاؤنڈیشن و دیگر اداروں کی جانب سے ویکسینیشن مہم

اس موقع پر خادم انسانیت کے صدر فاروق صدیقی نے کہا کہ ہم سبھی کو آنے والی کووڈ کی کسی بھی دوسری ممکنہ لہر Covid-19 Third Wave سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جس میں پہلا قدم یہ ہے کہ تمام لوگوں کی مکمل ویکسینیشن کی جائے۔

انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو جلد سے جلد اپنی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے اور جن لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے وہ حکومت کی طرف سے دیے گئے دیگر پیرامیٹرز جیسے ماسک اور سماجی فاصلہ پر عمل Covid Guidelines کریں۔



انہوں نے کہا کہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کووِڈ کے بڑھتے معاملات Covid Cases In India اور اومیکرون کے پیشِ نظر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ فاروق صدیقی نے کہا کہ کووڈ کے خلاف مہم کی ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے تمام شہریوں کی یکساں ذمہ داری ہے۔ سو فیصد کووِڈ ویکسینیشن کے لیے مذہبی، سماجی، سیاسی تنظیمیں آگے آئیں اور اپنے علاقوں میں اس مہم میں حصہ لیں۔ جس طرح تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کے وقت گھر گھر بوتھ بوتھ مہم چلاتی ہیں یا وقتاً فوقتاً گھر گھر جا کر کسی بھی موضوع پر پارٹی کے لیے دستخطی مہم یا رکنیت سازی مہم چلاتی ہیں، اسی طرح ملک میں ویکسینیشن مہم کا بھی حصہ بنیں اور گھر گھر جا کر ویکسینیشن مہم میں تعاون کریں۔

فاروق صدیقی نے مزید کہا کہ سماج کے تمام طبقوں کو کووڈ ویکسینیشن Covid Vaccination کے لیے خصوصی تعاون کے ساتھ آگے آنا چاہیے اور اپنے دروازے کھولنے چاہئیں اور معاشرے میں ویکسینیشن کے لیے بیداری لانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ فاروق صدیقی نے اس سلسلے میں تعاون کرنے والی مذہبی، سیاسی، آر ڈبلیو اے اور سماجی تنظیموں کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔

وہیں علاقہ کے معروف سماجی کارکن حاجی شبن نے کہا کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسین لیں اور دوسروں کی بھی مدد کریں۔ اس مہم میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ مذہبی مقامات سے بھی باضابطہ اس حوالے سے اعلانات ہونے چاہیے تاکہ سو فیصد ویکسینیشن Vaccination Campaign کرائی جا سکے۔