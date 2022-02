دہلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اتر پردیش الیکشن 2022 کے تحت پولنگ کے دنوں میں دارالحکومت دہلی میں کام کرنے والے یوپی کے لوگوں کے لیے چھٹی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں۔Electors in Delhi to Get Leave to Vote

اس بار اتر پردیش میں 403 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات سات مرحلوں میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے کی پولنگ 10 فروری اور پھر 14، 20، 23، 27 فروری اور 3 اور 7 مارچ کو ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 10 مارچ کو ہوگی۔

دہلی حکومت کے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ چھوٹ دارالحکومت دہلی میں کسی بھی کاروبار، تجارت، صنعتی ادارے یا کسی دوسرے ادارے میں ملازمت کرنے والے ہر فرد پر لاگو ہے، جو اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں ووٹ دینے کا حقدار ہے۔

نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پولنگ کے دن چھٹی ہونے کی وجہ سے تنخواہ میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی ۔تاہم یہ حکم کسی ایسے شخص پر لاگو نہیں ہوگا جس کی غیر موجودگی سے اس ملازمت کے حوالے سے نقصان یا کافی نقصان ہونے کا امکان ہو جس میں وہ مصروف ہے۔

اتر پردیش کے دو اضلاع گوتم بدھ نگر اور غازی آباد، جو این سی آر کے تحت آتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 10 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ غازی آباد ضلع میں پانچ اسمبلی سیٹیں ہیں، جب کہ گوتم بدھ نگر ضلع میں صرف 3 سیٹیں ہیں