نئی دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ نے آبجکٹیو اسٹرکچرڈ وائیوا وائس Objective Structured Viva Voce in JMI پر ایک آن لائن ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ ورکشاپ کو Viva-Voce، ریگولیٹری اکیڈمک اور ادارہ جاتی اداروں کے قواعد و ضوابط کے مطابق آبجکٹیو اسٹرکچرڈ وائیوا وائس کے روڈ میپ کی تیاری اور نفاذ کے لیے فیکلٹی ممبران کو حساس بنانے کے مقصد کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ Online Course in Jamia Millia Islamia. ورکشاپ کے آرگنائزنگ صدر پروفیسر ارم پرویز نے مہمان خصوصی جامعہ ملیہ اسلامیہ Jamia Millia Islamia کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر، پروفیسر سنجے سنگھ، پروفیسر چنمے شاہ اور تمام شریک مندوبین کا خیرمقدم کیا۔ JMI organizes Online Workshop on Objective Structured Viva Voce

اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے ورکشاپ کے موضوع میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور آرگنائزر کو مبارک باد دی۔ انہوں نے تعلیم میں نئے رجحانات کو اپنانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی، خاص طور پر وائیوا وائس اسسمنٹ میں نظر ثانی روایتی viva-voice میں معروضیت کی کمی کو نوٹ کرتے ہوئے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اس حقیقت پر بات کی کہ OSVV کے بہترین نتائج امتحان دینے والوں اور طلباء کی تربیت کے بعد ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

جامعہ میں آبجیکٹیو اسٹرکچرڈ پر آن لائن ورکشاپ کا انعقاد

یہ بھی پڑھیں:



تقریب کی شریک چیئر، پروفیسر انورادھا شرما نے ورکشاپ کے تھیم کا تعارف کرایا، جس میں مندوبین سے انٹرایکٹیو سیشن کے دوران فعال طور پر حصہ لینے کی درخواست کی۔ کو آرگنائزیشن سکریٹری پروفیسر امیت کمار تمراکر نے ریسورس پرسن آف دی ڈے پروفیسر چنموئے شاہ کا تعارف کرایا۔ Cisco-Webex پلیٹ فارم پر منعقدہ آن لائن تربیتی ورکشاپ میں 129 سے زائد شرکاء نے شرکت کی۔ شریک آرگنائزنگ سیکرٹری پروفیسر۔ نفیس احمد نے سوال و جواب کے سیشن کے ساتھ بحث کا اختتام کیا۔ آرگنائزنگ سیکرٹری پروفیسر پروگرام کا اختتام شبینہ سچدیوا کے شکریہ کے ساتھ ہوا۔