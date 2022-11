نئی دہلی: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بین الاقوامی برادری سے سائبر حملوں اور اطلاعاتی جنگ جیسے سنگین ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے ٹھوس کوششیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ International community must unite to tackle cyber and information warfare

جمعرات کو یہاں نیشنل ڈیفنس کالج (این ڈی سی) کورس کے کنووکیشن تقریب میں مسلح افواج، سول سروسز کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے سنگھ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اطلاعات کی جنگ کسی ملک کے سیاسی استحکام کو خطرہ میں ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی پوری توجہ قومی سلامتی پر مرکوز ہے اور ملک کی تمام تر صلاحیتوں سے اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ تہذیب کے پھلنے پھولنے اور ترقی کے لیے سلامتی ناگزیر ہے۔

اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درمیان سکڑتے فرق کا ذکر کرتے ہوئے، سنگھ نے کہا کہ بدلتے وقت کے ساتھ خطرات کی نئی جہتیں شامل ہو رہی ہیں، جن کی درجہ بندی کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردی، جو کہ عام طور پر اندرونی سلامتی کا معاملہ ہے، کو اب بیرونی سلامتی کے زمرے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ جو تنظیمیں اسے پھیلاتی ہیں، انہیں تربیت، مالی معاونت اور اسلحہ ملک کے باہر سے فراہم کیا جاتا ہے۔

سائبر حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ توانائی، نقل و حمل، پبلک سیکٹر کی خدمات، ٹیلی کمیونیکیشن، اہم مینوفیکچرنگ انڈسٹریز اور باہم منسلک مالیاتی نظام اس طرح کے خطرات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات کی جنگ کسی ملک کے سیاسی استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور دیگر آن لائن مواد تیار کرنے والے پلیٹ فارمز کا منظم استعمال رائے عامہ اور نقطہ نظر کو عملی بنا رہا ہے۔

وزیر دفاع نے کہا، "روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع میں اطلاعات کی جنگ کا پھیلاؤ سب سے زیادہ واضح تھا۔ تمام تنازعات کے دوران، سوشل میڈیا نے دونوں فریقوں کے لیے جنگ کے بارے میں مسابقتی بیانیے کو پھیلانے اور تنازع کو اپنی اپنی شرائط پر پیش کرنے کے لیے میدان جنگ کا کام کیا ہے۔ جنگ کے دوران بیانیے کی تشکیل کے لیے ایک حکمت عملی کے طور پر مہم چلانا کسی بھی طرح سے نیا نہیں ہے، لیکن اس کی رسائی سوشل میڈیا کو بنیادی تقسیم کے چینل کے طور پر منتقل کرنے کی وجہ سے تیزی سے پھیل گئی ہے۔"

سیکورٹی کو واقعی ایک اجتماعی ضرورت کے طور پر بیان کرتے ہوئے، سنگھ نے اس کے لیے عالمی نظام کی وکالت کی۔ "قومی سلامتی کو صفر کی رقم کا کھیل نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ ہمیں سب کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں تنگ خود غرضی کی طرف راغب نہیں ہونا چاہئے جو طویل مدت میں فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمیں روشن خیال خودی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جو پائیدار اور بحران کے لیے لچکدار ہو۔" وزیر دفاع نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جیسی کئی کثیر الجہتی تنظیمیں سلامتی کے شعبے میں کام کر رہی ہیں، لیکن اسے مشترکہ مفادات اور سب کے لیے سلامتی کی سطح تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا، "ایک مضبوط اور خوشحال ہندوستان کی تعمیر دوسروں کی قیمت پر نہیں کی جائے گی، بلکہ ہم دوسرے ممالک کو ان کی مکمل صلاحیتوں کا ادراک کرنے میں مدد کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ ہندوستان ایسے عالمی نظام میں یقین نہیں رکھتا جہاں کچھ ممالک خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے اعمال انسانی مساوات اور وقار کے جوہر سے رہنمائی کرتے ہیں، جو اس کی قدیم اخلاقیات اور مضبوط اخلاقی بنیادوں کا حصہ ہے۔ غیر اخلاقی یا اخلاقی ہونا ایک حقیقی سیاسی انجیر کا پتا نہیں ہوسکتا ہے۔ بلکہ، قوموں کے روشن خیال مفادات کو تزویراتی اخلاقیات کے فریم ورک کے اندر پروان چڑھایا جاسکتا ہے، جس کی بنیاد تمام مہذب قوموں کے جائز سٹریٹیجک تقاضوں کو سمجھنا اور احترام کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی بھی قوم کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں تو وہ خود مختار مساوات اور باہمی احترام کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تعلقات استوار کرنا فطری طور پر ہندوستان میں آتا ہے جب ہم باہمی اقتصادی ترقی کی سمت کام کرتے ہیں۔

کنووکیشن میں 60ویں این ڈی سی کورس کے 80 افسران کو مدراس یونیورسٹی سے ایم فل کی باوقار ڈگری سے نوازا گیا۔

یو این آئی۔