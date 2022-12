عثمان آباد:انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن (آئی ایم اے) نے یہ اطلاع دی ہے کہ چین میں پائے جانے والے کووڈ-19 وائرس کے بی ایف-7 ویریئنٹ سے متاثر چار مریض ملک میں پائے گئے ہیں۔Indian Medical Association Says Authorities Should Follow Rules And Regulation To Stop Covid

اس پس منظر میں پرہیز علاج سے بہتر ہے کہ اصول کے مطابق ڈاکٹر سچن اومباس، ڈسٹرکٹ کلکٹر اور چیئرمین، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ضلع عثمان آباد کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے درج ذیل اقدامات کریں۔

انہوں نے بتایا کہ عوامی مقامات پر چہل قدمی کرتے وقت ناک اور منہ پر ماسک پہننا چاہیے۔ ہجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں (جیسے شادی، سیاسی، مذہبی، سماجی، ثقافتی تقریبات) وغیرہ۔

انہوں نے کہا کہ عوام کو ایک دوسرے سے کم از کم 06 فٹ (02 گز) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے صابن اور پانی سے دھوئیں یا سینیٹائزر استعمال کریں۔

یہ بھی پڑھیں:India Corona Update بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے فعال معاملوں میں اضافہ

اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سفر سے گریز کیا جائے۔ اگر آپ کو بخار، کھانسی، نزلہ، سانس لینے میں دشواری، اسہال وغیرہ جیسی علامات ہیں تو قریبی اسپتال جائیں اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کووڈ-19 ویکسین فوری طور پر کروائیں۔ عوامی مقامات پر نہ تھوکیں۔ کھانستے، چھینکتے وقت ہمیشہ اپنی ناک اور منہ کو صاف رومال سے ڈھانپیں۔Indian Medical Association Says Authorities Should Follow Rules And Regulation To Stop Covid

یواین آئی