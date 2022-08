نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ آج ایک عرضی پر سماعت کرے گی جس میں جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی مانگ کی گئی ہے۔ جسٹس سنجیو سچدیوا کی قیادت والی بنچ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ Hearing today on forced conversion



اس معاملے میں 25 جولائی کو سماعت کے دوران عدالت نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلی جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون بنا سکتی ہے، لیکن عدالت اس پر تب ہی غور کرے گی جب ٹھوس ثبوت سامنے آئیں گے۔ سماعت کے دوران عدالت نے کہا تھا کہ وہ اخباری رپورٹس کو توجہ نہیں دے سکتا۔ درخواست گزار کو اپنے کیس میں دلیل دینے کے لیے ٹھوس حقائق پیش کرنا ہوں گے۔ عدالت نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ جبکہ مقننہ اس معاملے پر قانون بنانے کے لیے مجاز ہے۔ مرکزی حکومت کو اس معاملے پر قانون بنانے سے کوئی نہیں روک رہا ہے۔

سماعت کے دوران جب عرضی گزار اور بی جے پی لیڈر اشونی اپادھیائے کی جانب سے کہا گیا کہ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے، عدالت نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ ایسا محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ عدالت نے عرضی گزار سے پوچھا کہ کیا آپ کی عرضی کی حمایت میں کوئی ڈیٹا ہے کہ دہلی جبری تبدیلی مذہب کا گڑھ بن چکا ہے۔ پھر اشونی اپادھیائے نے اخبارات کی خبروں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ وہ اخباری خبروں کی بنیاد پر قانون سازی کی سفارش نہیں کر سکتے۔

وہیں 3 جون کو سماعت کے دوران عدالت نے کہا تھا کہ قانون میں مذہب کی تبدیلی پر کوئی روک نہیں ہے اور عدالت تب ہی مداخلت کر سکتی ہے جب زبردستی مذہب تبدیل کیا جائے۔ عدالت نے کہا تھا کہ ہر شخص کو اپنی پسند کا کوئی بھی مذہب اختیار کرنے اور اس کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ یہ عرضی بی جے پی لیڈر اور وکیل اشونی اپادھیائے کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ عرضی میں مرکز اور دہلی حکومت سے مذہب کی تبدیلی کو روکنے کے لیے قانون بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ پچھلی دو دہائیوں میں نچلے طبقے کے لوگوں بالخصوص درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ معاملات میں، کالا جادو بھی تبدیلی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ معاشی طور پر کمزور طبقوں کو ہمیشہ سے تبدیلی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔



درخواست میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں صدیوں سے تبدیلی مذہب کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی عطیات پر چلنے والی این جی اوز کو تبدیلی کے لیے ماہانہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ اگر حکومت نے اس کے خلاف اقدامات نہیں کیے تو ہندو ملک میں اقلیت بن جائیں گے۔