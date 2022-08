آگرہ: آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) نے پورے ملک کے سبھی تاریخی عمارتوں میں سیاحوں کے لئے آئندہ 5 اگست تا 15اگست تک مفت داخلے کا اعلان کیا ہے۔ Free entry to all ASI protected monuments from Aug 5 to 15

اے ایس آئی کے سپرنٹنڈنٹ آرکیولوجسٹ راج کمار پٹیل نے بدھ کو بتایا کہ اے ایس آئی کی اس پہل کے بعد آگرہ کے تاج محل، فتح پور سیکری اور سکندرا سمیت ضلع کے دیگر تاریخی مقامات بھی سیاحوں کے لیے داخلہ مفت ہوگا۔ اس کے علاوہ آزادی کے امرت مہوتسو کے دوران ان عمارتوں پر خصوصی پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔

پٹیل نے بتایا کہ امرت مہوتسو کے تحت آٹھ تا پندرہ اگست تک چار اہم مقامات پر صفائی ہفتہ منایا جائے گا اور فوٹو نمائش بھی لگائی جائے گی۔ چار مقامات، آگرہ کا قلعہ، سکندرا اعتمادالدولہ اور فتح پور سیکری میں عمارتوں کو ترنگا کی روشنی سے بھی سجایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آگرہ قلعہ اور فتح پور سیکری میں 50۔50 فٹ اونچے ترنگے جھنڈے بھی لگائے جائیں گے۔ یہ جھنڈے جشن آزادی کے بعد بھی ان مقامات پر لگے رہیں گے۔

پٹیل نے بتایا کہ آرکائیولوجکل سروے آف انڈیا کے ڈائرکٹر ڈاکٹر این کے پاٹھک نے اس بارے میں سرکلر جاری کر دیا ہے۔ پانچ اگست سے گیارہ دنوں کے لئے سبھی تاریخی وسیاحتی عمارتیں شائقین کے لئے بغیر ٹکٹ کے کھلیں گی۔

قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے تاج محل میں شاہ جہاں کے عرس پر تین دنوں کے لئے سیاحوں کو مفت داخلہ دیا گیا تھا۔ اس دوران گھومنے والوں کو کافی بھیڑ دکھائی دی تھی۔ اب 11دنوں کے لئے داخلہ مفت ہونے پر گھومنے والوں کی بھیڑ میں اضافے کی امید ہے۔

