نئی دہلی: دہلی میں درجۂ حرارت میں اضافہ کی وجہ سے گرمی کی لہر میں شدید اضافہ ہوگیا ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے آگ لگنے کی خبریں بھی مل رہی ہیں۔ آج شاہین باغ کے ایف بلاک میں سخت گرمی کی وجہ سے باہر رکھے ملبے میں آگ لگ گئی۔ آتشزدگی کی اطلاع پر فائربریگیڈ کی دو گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔

شاہین باغ میں آتشزدگی سے کھلبلی



تفصیلات کے مطابق شاہین باغ کے نالے کی طرف روئل اور ٹاؤن ہوٹل کے سامنے پارک کے باہر رکھے ملبے میں شام پانچ بجے کے قریب آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی خبر علاقے میں پھیل گئی۔ موقع پر موجود لوگوں نے اس کی اطلاع فوراً فائربریگیڈ کو دی۔ موقع پر فائربریگیڈ کی دو گاڑیاں پہنچی اور اٹھ رہے شعلوں پر قابو پایا۔ واضح رہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ان دنوں داخلہ کا عمل جاری ہے جس کے لیے ٹیسٹ ہورہا ہے دور دراز سے لوگ آکر شاہین باغ کے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شاہین باغ اور جامعہ نگر کے تمام ہوٹل فل ہیں۔ لیکن شاہین باغ میں آتشزدگی سے ان کے ذہنوں پر منفی اثر پڑرہا ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ دنوں بھی شاہین باغ کے ہائی ٹینشن میں آگ لگ گئی تھی جس میں فائربریگیڈ کی آٹھ گاڑیوں نے چار گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا تھا۔ اس کے بعد اس ہفتے میں یہ دوسری آتشزدگی کی واردات ہے۔