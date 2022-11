نئی دہلی: میونسپل کارپوریشن انتخابات 2022 Delhi Municipal Corporation Election کی تاریخ کے اعلان کے بعد ٹکٹ کے لیے ماراماری شروع ہوگئی ہے۔ وارڈ نمبر 188 سے عام آدمی پارٹی کے تین رہنما ٹکٹ کے دعویدار ہیں اور ہر کوئی اپنا پوزیشن بہتر بتانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کہ اس علاقے سے گزشتہ عام آدمی پارٹی سے وارڈ کونسلر واجد خان رہے ہیں لیکن ان کے کام کاج سے پارٹی کارکنان ناراض ہیں اور یہ بتارہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پانچ سال کے دوران کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے عام آدمی پارٹی کی شبیہ خراب ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے عام آدمی پارٹی کے لیے تین امیدوار ٹکٹ کے دعویدار ہیں۔ Engineer Muhammad Jaber said that he will work for the development of the area

علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے

ای ٹی وی بھارت نے ان ہی میں سے ایک ٹکٹ کے دعویدار انجینیئر محمد جابر سے خاص بات چیت کی۔ انجینیئر جابر نے کہا کہ وہ ایک سوشل ورکر ہیں جب ان کے پاس ذمہ داری نہیں تھی تب بھی وہ کام کر رہے تھے۔ اگر پارٹی انہیں ذمہ داری دیتی ہے تو وہ اس کام کو بخوبی صحیح طرح سے کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے اور وہ جیت جاتے ہیں تو سب سے پہلے کوڑے کو ہٹانے کا کام کریں گے۔

