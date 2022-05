نئی دہلی: دہلی وقف بورڈ میں قائم شعبہ دارالافتاء کی جانب سے عوام کی ضروریات کے پیش نظر شرعی مسائل کے فوری حل کے لیے وقف بورڈ آفس سے دو مفتیان کرام کے موبائل نمبر جاری کیے ہیں جن میں صدر شعبہ افتاء مفتی ذکاوت حسین قاسمی کا موبائل نمبر 9891541754 اور مفتی طیب قاسمی کا موبائل نمبر 9015799135 جاری کیا گیا ہے۔ Delhi Waqf Board issued mobile number for immediate resolution of Sharia issues



ضرورتمند عوام روز مرہ کے دینی مسائل میں فوری رہنمائی کے لیے ہفتہ میں کسی بھی دن عصر سے مغرب کے درمیان مفتیان کرام کے موبائل نمبر پر فون کرکے رابطہ کرسکتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل جیسے طہارت، نماز، عبادات وغیرہ سے متعلق مفتیان کرام سے شرعی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ Delhi Waqf Board issued mobile number for immediate resolution of Sharia issues



البتہ جن مسائل میں تحریری یا دستاویزی جوابات کی ضرورت ہو تو اس کے لیے دفتر وقف بورڈ کی جانب سے جاری کی گئی ای میل آئی ڈی fatwadelhiwaqfboard@gmail.com پر تحریری سوالات بھیج کر یا ڈاک کے ذریعہ یا بذات خود وقف بورڈ میں پیر، بدھ اور جمعہ کے دن 3 سے 5 بجے کے درمیان مفتیان کرام سے ملاقات کرکے تفصیلی جواب حاصل کرسکتے ہیں۔





واضح رہے کہ چیئرمین امانت اللہ خان نے علماء اور ملت کے معزز افراد کے مطالبہ اور مشورہ پر دفتر وقف بورڈ دریا گنج میں باقاعدہ شعبہ دارالافتاء کا قیام کیا تھا جس میں 2021 سے باقاعدہ خدمات انجام دیا جارہا ہے جس کے لیے دو تربیت یافتہ مفتیان اور اسلامی اسکالرز کا انتظام کیا گیا ہے۔