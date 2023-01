آفس کے باہر دھرنے پر بیٹھے وقف بورڈ کے ملازمین

دہلی:دہلی وقف بورڈ کے ملازمین آفس کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ بورڈ کے ملازمین کو کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ تقریبا دس دن سے پین ڈاون ہڑتال پر تھے ۔وقف بورڈ کا کام کاج تقریبا ٹھپ پڑگیا تھا مگر اس کا بھی جب کوئی اثر نہیں ہوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ وقف بورڈ کے سینئر افسران چیف ایگزیکٹو آفیسر ممبران اور حکومت کے کانوں پر جوں نہیں رینگی اور بورڈ کے سینئر افسران، چیف ایگزیکٹو آفیسر بورڈ ممبران اور حکومت کے اہلکاروں نے بورڈ ملازمین ائمہ حضرات اور مؤذنین کی تنخواہ کے مسئلہ کا حل نہیں نکالا تو مجبور ہو کر تمام ملازمین بورڈ آفس کے باہر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق وقف بورڈ کی ایک ممبر رضیہ سلطانہ موقع پر پہنچیں اور انہوں نے دھرنے پر بیٹھے ملازمین سے بات کی۔انہوں نے دھرنے پر لوگوں سے بات چیت بھی کی۔

اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ آج جو مسئلہ درپیش ہے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام بورڈ ممبران بورڈ میٹنگ میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور اتفاق رائے سے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو بورڈ کی میٹنگ بلانے کا اختیار ہے مگر نہ جانے کس کے دباؤ میں وہ بورڈ کی میٹنگ نہیں بلا رہے ہیں جبکہ میں نے خود اور بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان نے بورڈ میٹنگ بلانے کے لئے انہیں خط لکھ کر درخواست کی ہے مگر وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ضابطے کے مطابق بورڈ کی میٹنگ نہیں بلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ائمہ حضرات اور موذنین کے اعزازیہ ، بیواؤں کے وظیفے اور بورڈ ملازمین کی تنخواہ کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔

اس دوران دھرنے پر بیٹھے بورڈ کے ملازمین نے کہا کہ اگر پیر تک ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا تو ہم تمام بورڈ ممبران کی فوٹو پر پھول مالا ڈال کر انہیں مردہ اعلان کر دیں گے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہونے کے باوجود وہ سامنے آ کر مسئلہ کا حل نہیں نکال رہے ہیں۔اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اس لئے وہ کسی مردے سے کم نہیں ہیں. غور طلب ہے کہ اس سے قبل ائمہ حضرات نے بھی وزیر اعلی کے گھر پہنچ کر اپنی رکی ہوئی تنخواہوں کے مسئلے پر احتجاج درج کرایا تھا اور میمورنڈم دے کر وزیر اعلی سے ائمہ حضرات کی تنخواہیں جلد جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کئی مرتبہ بورڈ آفس پہنچ کر بھی اپنا احتجاج درج کرایا مگر تاحال ائمہ حضرات اور بورڈ ملازمین کی تنخواہوں سے لیکر مہینوں سے رکی بیواؤں کے وظیفے اور دو سال سے رکی ہوئی مدرسہ عالیہ فتحپوری کے اساتذہ کی تنخواہوں کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے ۔