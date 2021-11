دہلی ہائی کورٹ Delhi High Court نے اس عرضی پر غور کرنے سے انکار کر دیا جس میں مرکز اور دہلی حکومت کو ہندوؤں کے جذبات کو مبینہ طور پر ٹھیس پہنچانے کے الزام میں سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کی لکھی گئی کتاب 'سن رائز اوور ایودھیا' Sunrise Over Ayodhya کی اشاعت، سرکولیشن اور فروخت پر روک لگانے کی اجازت مانگی گئی تھی۔

عدالت نے پایا کہ درخواست گزار نے کتاب اور پبلی کیشن ہاؤس کے مصنف کو بھی درخواست میں فریق نہیں بنایا۔

سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید Former Union Minister Salman Khurshid اپنی حالیہ کتاب 'سن رائز اوور ایودھیا: نیشن ہڈ اِن اوور ٹائمز' Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times میں 'ہندو مذہب کو بدنام کرنے اور اس کا دہشت گردی کے ساتھ موازنہ' کرنے پر تنازع میں الجھ گئے ہیں۔

سابق مرکزی وزیر کی نئی کتاب ایودھیا تنازع پر سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے پر لکھی گئی ہے۔

اپنی کتاب میں کانگریس کے سینئر رہنما سلمان خورشید نے ہندوتوا کا موازنہ آئی ایس آئی ایس اور بوکو حرام جیسے بنیاد پرست شدت پسند گروپوں سے کیا ہے۔