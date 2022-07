دہلی: دارالحکومت دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے ہفتہ کے روز کہا کہ 16 سا سے 35 سال کی عمر کا ہر شخص اب روانی سے انگریزی بول سکے گا کیونکہ دہلی حکومت مفت ’’اسپوکن انگلش‘‘ کورس شروع کرنے جا رہی ہے۔ Delhi CM Arvind Kejriwal announces free spoken English course for youths اروند کیجریوال نے کہا کہ یہ کورس مکمل طور پر مفت ہے، لیکن شروع میں 950 روپے زر ضمانت کے طور پر لیے جائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ داخلہ لینے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کورس کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ کورس کو کامیابی سے مکمل کرنے اور حاضری پوری کرنے والوں کو 950 روپے واپس لوٹا دیے جائیں گے۔

دہلی کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اس پہل کے لیے حکومت میکس ملن اور ورڈز ورتھ کے ساتھ معاہدہ کر رہی ہے اور کیمبرج یونیورسٹی پورے کورس کا جائزہ لے گی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ انگریزی کا بنیادی علم رکھنے والے 16 سال سے 35 سال تک کے نوجوان اس میں داخلہ لے سکیں گے اور جو نوکریاں کر رہے ہیں، وہ شام یا اختتام ہفتہ میں کورس کر سکیں گے۔ Delhi Govt to offer free spoken English course for Youths

کیجریوال کے مطابق ’’ہم پہلے مرحلے میں سال اول کے لیے ایک لاکھ اہل نوجوانوں کو انگریزی بولنے کی تربیت دیں گے اور اس کے لیے پوری دہلی میں 50 مراکز کھولے جائیں گے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح غریب، نچلے متوسط طبقے کے نوجوانوں کو انگریزی زبان پر کم دسترس ہوتی ہے اور وہ ٹھیک سے انگریزی نہیں بول پاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے انہیں اچھی نوکری حاصل کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سب کو اس کورس سے کافی فائدہ ہوگا۔‘‘

کیجریوال نے ہفتہ کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’ہم نے دیکھا ہے کہ غریب اور نچلے متوسط طبقے کے نوجوانوں کو انگریزی زبان پر عبور حاصل نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 16 سال سے 35 سال تک کے نوجوان زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ Arvind Kejriwal announces free spoken English course for youthsانہیں نوکری ملنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ان کی بات چیت کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دہلی میں تعلیم کے میدان میں زبردست انقلاب آیا ہے۔ غریبوں کے بچے اب سرکاری سکولوں میں بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔‘‘

پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ نے مزید کہا: ’’ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کسی بھی شعبے میں ان بچوں سے کمزور ہوں جنہیں تمام سہولیات میسر ہیں۔ free spoken English course for Youths in Delhiاس لیے دہلی حکومت نے 16 سال سے 35 سال تک کے نوجوانوں کے لیے بول چال کی انگریزی کا کورس لایا ہے۔ جن نوجوانوں کی انگریزی کمزور ہے، ہم ان کی انگریزی کو بہتر بنائیں گے، انہیں اچھی طرح سے انگریزی بولنا سکھائیں گے اور ان کی بات چیت کی مہارت کو بہتر بنائیں گے۔‘‘

یو این آئی