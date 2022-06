کاربیویکس بنانے والی کمپنی بائیولوجیکل ای لمیٹڈ نے ہفتہ کو ایک بیان میں کہا کہ ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا (ڈی سی جی آئی) Drug Controller General of India نے 'کوربیویکس' Corbevax کو ’کوویکسین‘ اور کووشیلڈ ٹیکے کے تیسرے ٹیکے بوسٹر ڈوز کے طور پر لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ کوربیویکس ویکسین 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کو تیسری ویکسین کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ یہ ویکسین دوسری ویکسین لینے کے چھ ماہ بعد لی جا سکتی ہے۔ DCGI approves Corbevax as first heterologous COVID-19 booster shot for adults

کمپنی کی منیجنگ ڈائریکٹر ماہیما داتالا نے کہا کہ کوربیویکس ویکسین عالمی معیارات پر تیار کی گئی ہے اور تمام حفاظتی معیارات پر کھرا اترتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیسری ویکسین کے طور پر کوربیویکس ویکسین کا تجربہ 18 سے 80 سال کی عمر کے افراد پر کیا گیا ہے۔

