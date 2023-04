نئی دہلی: ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں اضافہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1146 ایکٹیو کیسز بڑھے ہیں۔ہفتہ کو وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 16,354 ہو گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 مریضوں کی موت کے بعد اموات کی تعداد 5 لاکھ 30 ہزار 876 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے میں کورونا انفیکشن سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,840 بڑھ کر 4,41,71,551 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں کورونا ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور اس سلسلے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,981 افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے اور اب تک ملک میں 220,66,09,015 افراد کا ویکسینیشن کیا جاچکا ہے۔ ملک میں متاثرین کی کل تعداد 4,47,18,781 ہے۔

کیرالہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ 523 ایکٹیو کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ، ہماچل پردیش میں 75، مہاراشٹر میں 74، کرناٹک میں 71، اتر پردیش میں 66، گوا میں 65، گجرات میں 63، ہریانہ میں 58، تمل ناڈو میں 51، اوڈیشہ میں 24، جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور چنڈی گڑھ میں 16، 16، دہلی میں 13، پنجاب میں 12، مغربی بنگال میں نو، مدھیہ پردیش میں سات، بہار میں چار، پڈوچیری اور سکم میں تین تین، جھارکھنڈ میں دو اور کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ میں ایک بڑھا ہے۔ اس دوران دہلی میں اس بیماری سے دو، گجرات میں ایک، کرناٹک میں دو اور پنجاب میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے۔

یو این آئی