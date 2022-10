نئی دہلی: ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے الفلاح فاونڈیشن کی جانب سے افضل حسین آڈیٹوریم انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جماعت اسلامی ہند جامعہ نگر میں سیرت النبیﷺ لیکچر و نعتیہ مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔The ceremony of Sirat-ul-Nabi (peace be upon him) was held in Jamia Nagar

پروگرام کا آغاز ڈاکٹر شاہ نواز فیاض کی تلاوت قرآن سے ہوا جبکہ صدارت ہدایت اللہ جنٹل نے کی اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر عمیر منظر نے انجام دیئے۔ لیکچر ڈاکٹر اکرم السلام فلاحی نے پیش کی،ملک کی دیگر ریاستوں سے آئے شعرا نے اپنی شاعری کے ذریعہ نبی محمد صہ کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ۔جن شعرا نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا ان میں پروفیسر احمد محفوظ ،سرتاج امروہوی،اشد حامدی،انس مرزا، اور اظہر شباب وغیرہ ہیں۔پروگرام میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام دیر شب تک چلا۔مزید پڑھیں: مرادآباد: جلسۂ سیرت النبیﷺ کا اہتمام