نئی دہلی: قومی دارالحکومت کے جہانگیر پوری میں 16 اپریل کو ہنومان جینتی کے موقع پر شوبھا یاترا کے دوران اشتعال انگیزتقریر، فساد بھڑکانے کی کوشش کی اور اس کے بعد غیرقانونی قبضے کے نام پر مسلمانوں کے مکانوں و دکانوں کو ایم سی ڈی کے ذریعہ مسمار کیے جانے پر چوطرفہ مذمت کا سلسلہ جاری ہے Condemnation of MCD operation in Jahangirpuri۔

ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے سرگرم رکن مولانا نیاز احمد نے کہا کہ جہانگیرپوری میں تشدد کے بعد جس طرح سے انتظامیہ نےکارروائی کو انجام دیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کو پریشان کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کے بعد چن چن کر مسلمانوں کی گرفتاری، پھر اس کے بعد مسلم بستیوں میں ایم سی ڈی نے سپریم کور ٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرکے تجاوزات کے نام پر دکانوں اور مکانوں کو توڑنے کی کارروائی کو انجام دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کا انتظامیہ ایک طبقہ کو پریشان کرنے پر بضد ہوگئی ہے جو قابل مذمت ہے Statement of Welfare Party of India on Jehangirpuri Violence۔



وہیں قانون کے طالب علم اور ابوالہدی ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر محمد مستقیم نے جہانگیرپوری تشدد اور پھر مسلم نوجوانوں کی گرفتار اور اس کے بعد مسلم محلے میں نشاندہی کر کے تجاوزات کے نام پر دکانوں اور مکانوں کو مسمار کرنے کی کارروائی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جہانگیرپوری میں فساد کے بعد ابھی ماحول پرامن ہوا بھی نہیں تھا کہ وہیں اب تجاوزات کے نام پر بلڈوزر چلانے اور ایم سی ڈی کا استعمال کر کے ایک خاص برادری کو اذیت دینے کا کام کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس سے پورے ملک کا ماحول خراب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش اور مدھیہ پردیش سمیت ملک کے کئی حصوں میں جس طرح سے کارروائی کی جا رہی ہے وہ بھی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اپیل کی ہے کہ وہ دہلی کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔