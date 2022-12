نئی دہلی: ملک کی دارالحکومت دہلی سمیت پورے شمالی بھارت میں ان دنوں جمنے والی سردی کے ساتھ گھنی دھند چھائی ہوئی ہے۔ دہلی میں منگل کو لوگوں کو دھوپ کی وجہ سے سردی سے تھوڑی راحت ضرور ملی، لیکن سردی کی شدت ابھی بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کئی ریاستوں میں آئندہ 24 گھنٹوں میں سردی کی لہر جاری رہے گی۔ منگل کی سہ پہر تین گھنٹے تک سورج نکلنے سے لوگوں کو سردی کی لہر سے کچھ دیر کے لیے راحت ملی تھی۔ Meteorology Department on North India Weather

محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی این سی آر سمیت شمالی بھارت میں اگلے تین سے چار دنوں تک شدید سردی اور گھنی دھند چھائی رہے گی۔ اگلے 24 گھنٹے کے دوران ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مشرقی اتر پردیش کے کئی حصوں سمیت شمالی راجستھان میں الگ تھلگ مقامات پر گھنی دھند کا امکان ہے۔ دہلی میں آج صبح درجہ حرارت 8.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ دہلی میں منگل کو موسم کی سب سے زیادہ دھند چھائی رہی ، جس سے ریل اور دیگر ٹریفک متاثر ہوئی۔ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.2 ڈگری رہا ۔ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ Cold weather in Delhi NCR for next three days

منگل کے روز دارالحکومت کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت صرف 17.2 ڈگری رہا جو معمول سے 3 ڈگری کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی کم از کم درجہ حرارت معمول سے ایک ڈگری کم 5.6 ڈگری رہا۔ ہوا میں نمی کی سطح 57 سے 100 فیصد تک رہی۔ ادھر پنجاب کے امرتسر میں بھی سخت سردی جاری رہی۔ کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

یو این آئی