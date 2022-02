میونسپل کارپوریشن انتخابات کے پیش نظر BJP on Non Permanent Employees عام آدمی پارٹی کے بعد اب بی جے پی نے غیر مستقل ملازمین کو مستقل کرنے کا کام شروع کردیا ہے۔۔ حال ہی میں، دہلی حکومت نے واٹر بورڈ کے کارکنان کو ریگولرائز کر کے ایک تحفہ دیا ہے، اس لیے اب بی جے پی کے زیر اقتدار ایم سی ڈی کے 16,346 صفائی کارکنان کو مستقل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ BJP Assured to Permanent MCD Employees

بی جے پی نے ایم سی ڈی کے تین اہلکاروں کو جلد ہی تقرری خط دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ریاستی بی جے پی صدر آدیش گپتا نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت والی ایم سی ڈی صفائی پر کام کرنے والوں کو بڑا تحفہ دینے جا رہی ہے۔ تینوں ایم سی ڈیز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں 16,346 سویپروں کو ریگولرائز کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا اور انہیں تقرری نامہ دیا جائے گا۔ ایم سی ڈی محنتی کارپوریشن کارکنوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے۔گپتا نے کہا کہ دہلی کو صاف ستھرا رکھنے میں صفائی کارکنوں کا سب سے بڑا حصہ ہے اور بی جے پی نے ہمیشہ صفائی کارکنوں کی صحت اور طرز زندگی کا خاص خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایم سی ڈی ہمارے محنتی کارکنوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے۔

